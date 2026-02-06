Στην Πάτρα ο Αρχηγός ΓΕΑ

Το Σάββατο 7/02/2026,  στην Πάτρα, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

06 Φεβ. 2026 8:24
Pelop News

Στην Πάτρα θα βρεθεί ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Ο ΑΓΕΑ στο πλαίσιο του 14ου Patras Scale Model Show, το οποίο φιλοξενείται στο Κτήριο Β1, στον Νότιο Λιμένα Πατρών, το Σάββατο 7/02/2026 και ώρα 18:00, θα επισκεφθεί την έκθεση

Την ίδια ημέρα, από 18:00 έως 20:30, θα πραγματοποιηθεί και η παρουσίαση
της σειράς βιβλίων «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» του συγγραφέα Μίλτου Αντωνιάδη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
