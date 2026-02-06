Στην Πάτρα ο Αρχηγός ΓΕΑ
Το Σάββατο 7/02/2026, στην Πάτρα, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Δημοσθένης Γρηγοριάδης.
Στην Πάτρα θα βρεθεί ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.
Ο ΑΓΕΑ στο πλαίσιο του 14ου Patras Scale Model Show, το οποίο φιλοξενείται στο Κτήριο Β1, στον Νότιο Λιμένα Πατρών, το Σάββατο 7/02/2026 και ώρα 18:00, θα επισκεφθεί την έκθεση
Την ίδια ημέρα, από 18:00 έως 20:30, θα πραγματοποιηθεί και η παρουσίαση
της σειράς βιβλίων «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» του συγγραφέα Μίλτου Αντωνιάδη.
