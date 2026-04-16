Στην Πάτρα οι αγώνες μπαράζ για την Α2 Εθνική Γυναικών, η ΠΓΕ με τον κόσμο της
Δεκτό έγινε το αίτημα της Παναχαϊκής και οι αγώνες μπαράζ ανόδου στην Α2 Εθνική βόλεϊ θα γίνουν τελικά στην Πάτρα το διάστημα 24-26 Απριλίου και συγκεκριμένα στο κλειστό της Αγυιάς.
Τελικά δεν υπήρξε εκπρόσωπος από τα νησιά του Αιγίου και οι αγώνες μπαράζ θα γίνουν με 4 ομάδες από τις οποίες οι 3 πρώτες θα πάρουν το εισιτήριο πρόκρισης με την Παναχαϊκή να έχει στο πλευρό της τον κόσμο της.
Στον όμιλο, εκτός από την διοργανώτρια Παναχαϊκή, συμμετέχουν ο Μελισσιακός, Κελεός και ΣΦΠ Χανιών,
Το πρόγραμμα είναι το εξής, ενώ οι ώρες θα ανακοινωθούν αργότερα:
Παρασκευή 24/4
Παναχαϊκή – ΣΦΠ Χανίων και ΑΟ Μελισσιακός – ΑΟ Κελεός
Σάββατο 25/4
ΑΟ Μελισσιακός- Παναχαϊκή και ΑΟ Κελεός-ΣΦΠ Χανίων.
Κυριακή 26/4
ΣΦΠ Χανίων – ΑΟ Μελισσιακός και Παναχαϊκή – ΑΟ Κελεός.
