Στην Πάτρα οι αγώνες μπαράζ για την Α2 Εθνική Γυναικών, η ΠΓΕ με τον κόσμο της

16 Απρ. 2026 17:09
Pelop News

Δεκτό έγινε το αίτημα της Παναχαϊκής και οι  αγώνες μπαράζ ανόδου στην Α2 Εθνική βόλεϊ θα γίνουν τελικά στην Πάτρα το διάστημα 24-26 Απριλίου και συγκεκριμένα στο κλειστό της Αγυιάς.

Τελικά δεν υπήρξε εκπρόσωπος από τα νησιά του Αιγίου και οι αγώνες μπαράζ θα γίνουν με 4 ομάδες από τις οποίες οι 3 πρώτες θα πάρουν το εισιτήριο πρόκρισης με την Παναχαϊκή να έχει στο πλευρό της τον κόσμο της.

Στον όμιλο, εκτός από την διοργανώτρια Παναχαϊκή, συμμετέχουν ο Μελισσιακός, Κελεός και ΣΦΠ Χανιών,

Το πρόγραμμα είναι το εξής, ενώ οι ώρες θα ανακοινωθούν αργότερα:

Παρασκευή 24/4

Παναχαϊκή –  ΣΦΠ Χανίων και ΑΟ Μελισσιακός –    ΑΟ Κελεός

Σάββατο 25/4

ΑΟ Μελισσιακός- Παναχαϊκή και ΑΟ Κελεός-ΣΦΠ Χανίων.

Κυριακή 26/4

ΣΦΠ Χανίων – ΑΟ Μελισσιακός και Παναχαϊκή – ΑΟ Κελεός.

