Στην Πάτρα σήμερα ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης

Στο γήπεδο Προσφυγικών θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα (17.00) ο Γιάννης Βρούτσης. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΕΠΣ Αχαΐας και θα δώσει το «παρών» στα εγκαίνια του νέου συνθετικού τάπητα που τοποθετήθηκε πρόσφατα.

Επίσης, θα τιμηθεί από την Ενωση για την προσφορά του με τη χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των γηπέδων (τοποθέτηση φωτοβολταϊκών).

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το διάστημα 17.00-17.20 θα γίνει η συνάντηση – συζήτηση με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Αχαΐας, θα ακολουθήσει χαιρετισμός του προέδρου της Ενωσης, Αγγελου Δανιήλ, ομιλία υπουργού και εγκαίνια (17.20-17.40) και στο τέλος θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση (17.40-18.10).

«Η πρωτοβουλία μας αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας με κοινωνικό αποτύπωμα και έμπρακτης προσφοράς στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Ενωσης.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον της ΕΠΣΑ είναι η ανακατασκευή μιας σύγχρονης κερκίδας, ακριβώς απέναντι από την κεντρική και η αντικατάσταση με προβολείς LED στους πυλώνες.

