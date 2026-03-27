Στην Πάτρα την Τρίτη ο Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ο υπουργός δίνει το σύνθημα – Σύσκεψη στην Περιφέρεια για την αντιπυρική περίοδο

Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου η οποία ξεκινά την 1η Μαΐου και στο πλαίσιο αυτό θα γίνει ευρεία σύσκεψη στην Πάτρα παρουσία μάλιστα του υπουργού Κλιματικής Κρίσης Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ο υπουργός θα έρθει στην πόλη μας για να συντονίσει την διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ( ΠΕΣΟΠΠ) που θα γίνει την Τρίτη 31 Μαρτίου και να δώσει κατευθύνσεις, ενώ αναμένεται να τον συνοδεύει ο γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Η σύσκεψη θα γίνει στα γραφεία της Περιφέρειας παρουσία του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και θα παραβρεθούν οι εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων, αλλά και των σωμάτων ασφάλειας.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης θα δώσει το σύνθημα αλλά και τις κατευθύνσεις για τον βαθμό ετοιμότητας, αλλά και τι πρέπει να γίνει ώστε το καλοκαίρι να κυλήσει με όσο το δυνατόν λιγότερο προβλήματα.

Ο υπουργός αναμένεται να σταθεί στην ετοιμασία της πολιτείας, αλλά και στο επίπεδο της πρόληψης, αλλά και στην ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε επίπεδο Αχαΐας.

Θυμίζουμε ότι από 1η Απριλίου ξεκινά να ισχύει ο υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων για τη νέα σεζόν. Με βάση τον νόμο ο υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων ξεκινάει από την 1η Απριλίου και ολοκληρώνεται την 15η Ιουνίου του τρέχοντος έτους και η συντήρησή τους έως 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Ν. 5281/2026 , οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, οφείλουν να προβούν σε υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπέδων τους έως τη 15η Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπονται αυστηρά «τσουχτερά» πρόστιμα, καθώς η πρόληψη θεωρείται η κύρια άμυνα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Αχαΐα, το καλοκαίρι του 2025 επλήγη σημαντικά από τη μεγάλη φωτιά που προκάλεσε πολλά προβλήματα σε Δυτική Αχαΐα και Πάτρα, ενώ το καλοκαίρι του 2024 είχε σημαντικές ζημιές η περιοχή της Αιγιαλείας.

Για αυτό άλλωστε πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε χρηματοδότηση σε Δήμους της Αχαΐας για την αποκατάσταση των υποδομών τους, μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού

Συγκεκριμένα, δόθηκαν

-4.500.000 ευρώ στον Δήμο Πατρέων

-2.000.000 ευρώ στη Δυτική Αχαΐα

-1.000.000 ευρώ στην Αιγιαλεία.

Βέβαια, υπάρχουν και άλλα αιτήματα δήμων προς τα αρμόδια υπουργεία.

