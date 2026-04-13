Στην Πάτρα το 44ο ετήσιο σεμινάριο αξιολογημένων διαιτητών

Το 44ο ετήσιο σεμινάριο αξιολογημένων διαιτητών εθνικών κατηγοριών θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο στην Πάτρα. Το σεμινάριο θα ονομαστεί «Κώστας Δήμου» στη μνήμη του επίτιμου προέδρου της ΟΔΚΕ. Η διοργάνωση του σεμιναρίου πραγματοποιείται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΔΚΕ, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής:

Α΄ γκρουπ: Διαιτητές Α΄ Εθνικής από 16 έως και 18 Σεπτεμβρίου.

Β΄ γκρουπ: Διαιτητές Β΄ και Γ΄ Εθνικής από 18 έως και 20 Σεπτεμβρίου.

Η ώρα προσέλευσης κάθε γκρουπ θα είναι έως τις 14.00 την πρώτη ημέρα και η ώρα αποχώρησης κάθε γκρουπ θα είναι στις 13.00 την τελευταία ημέρα.

