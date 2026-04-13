Στην Πάτρα το 44ο ετήσιο σεμινάριο αξιολογημένων διαιτητών

Στη μνήμη του Κώστα Δήμου θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στην Πάτρα το 44ο ετήσιο σεμινάριο αξιολογημένων διαιτητών εθνικών κατηγοριών.

Ο αείμνηστος επίτιμος πρόεδρος της ΟΔΚΕ Κώστας Δήμου
13 Απρ. 2026 13:36
Pelop News

Το 44ο ετήσιο σεμινάριο αξιολογημένων διαιτητών εθνικών κατηγοριών θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο στην Πάτρα. Το σεμινάριο θα ονομαστεί «Κώστας Δήμου» στη μνήμη του επίτιμου προέδρου της ΟΔΚΕ. Η διοργάνωση του σεμιναρίου πραγματοποιείται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΔΚΕ, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής:

Α΄ γκρουπ: Διαιτητές Α΄ Εθνικής από 16 έως και 18 Σεπτεμβρίου.

Β΄ γκρουπ: Διαιτητές Β΄ και Γ΄ Εθνικής από 18 έως και 20 Σεπτεμβρίου.

Η ώρα προσέλευσης κάθε γκρουπ θα είναι έως τις 14.00 την πρώτη ημέρα και η ώρα αποχώρησης κάθε γκρουπ θα είναι στις 13.00 την τελευταία ημέρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:10 Ιράν: Ανατριχιαστικό χιούμορ με τις επικείμενες παγκόσμιες αυξήσεις στα καύσιμα
17:08 Συντάξεις Μαΐου 2026: Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών μετά το Πάσχα
17:04 Μπαίνει στα νέα γραφεία η ΔΕΕΠ Αχαϊας της ΝΔ
16:59 Κατερίνη: Επιχείρηση διάσωσης έξι σκύλων που είχαν πέσει σε ταμιευτήρα άρδευσης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
16:52 Βουλιαγμένη: Amber Alert για αρπαγή ανήλικου από τον πατέρα του!
16:52 Αργολίδα: Από θαύμα έμειναν ζωντανοί οι επιβαίνοντες στο ΙΧ
16:36 Σουδανοί και Σομαλοί έφτασαν στην Κρήτη με πλαστικό σκάφος που είχε μηχανή
16:32 Πήρε την κάτω βόλτα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κατάταξη…
16:11 Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο πολιτικός που γκρέμισε τον Ορμπαν
16:09 Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής σε χώρο με ενοικιαζόμενα οχήματα
16:03 Πόσο χρόνο αντέχει το ψητό αρνί στο ψυγείο και πόσο στην κατάψυξη
15:57 Ουγγαρία: Ξεσάλωσε στο χορό ο νέος υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Μαγιάρ ΒΙΝΤΕΟ
15:51 Ποιοι Μητροπολίτες έρχονται την Παρασκευή στο Αίγιο για την γιορτή της Παναγίας της Τρυπητής
15:41 Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στις συνεδριάσεις της G7 στην Ουάσιγκτον
15:41 Φωτοστιγμές από την άνοδο της Ακαδημίας των Σπορ στην Α2 Εθνική
15:35 «Ουρές» στις εθνικές οδούς στην επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα
15:34 Ελαμψαν στη λίμνη Γκάρντα οι ιστιοπλόοι του ΙΟΠ
15:28 Μαζαράκι Πηνείας: τραυμάτισαν 16χρονη με κροτίδα, στην Ανάσταση, και την έβρισαν κι από πάνω
15:24 Αγρια συμπλοκή το βράδυ του Πάσχα στο Περιστέρι μεταξύ οξύθυμων οδηγών
15:20 Μεσολόγγι: Συνελήφθη ο δράστης που μπήκε σε σπίτι Μ. Παρασκευή και άρπαξε λίρες!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ