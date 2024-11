Στην Πάτρα το επόμενο JobReady by DYPA την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 5η εκδήλωση “JobReady by DYPA” την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16, Πάτρα 262 21) από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στα “JobReady” οι πολίτες που ψάχνουν δουλειά, καθώς και όσοι σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια από εξειδικευμένα στελέχη της ΔΥΠΑ, μέσω των οποίων θα ενισχύσουν τις επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills) και θα προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν στελέχη επιχειρήσεων από Τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), οι οποίοι θα προσφέρουν την οπτική για το πως οι εταιρείες επιλέγουν το προσωπικό τους. Επίσης, επιχειρηματίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους για τους τρόπους με τους οποίους αξιοποίησαν τη συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και τα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών της ΔΥΠΑ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/job-ready-by-DYPA-December-2024

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

ενημερωθούν για τις τεχνικές βελτίωσης του Βιογραφικού τους

αναπτύξουν δεξιότητες για μια αποτελεσματική συνέντευξη

συμμετάσχουν σε εργαστήρια προσομοίωσης συνέντευξης

γνωρίσουν την αξία της κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας

μάθουν για τους τρόπους ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας

ακούσουν καλές πρακτικές από επιχειρηματίες

εξοικειωθούν με το εργαλείο επιχειρηματικότητας «Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου» (Business Model Canvas)

μάθουν πως να δημιουργήσουν το δικό τους business plan

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σύζευξης και συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ επισκεφθείτε: https://www.dypa.gov.gr/more-simvoyleftiki

Για πληροφορίες σχετικά με δράσεις τις ΔΥΠΑ επισκεφθείτε: https://www.dypa.gov.gr

