Στην Πάτρα το πρώτο «πράσινο» πρωτάθλημα πυγμαχίας

Στην Πάτρα χτυπάει φέτος η καρδιά της ελληνικής πυγμαχίας, καθώς το διάστημα 18-22 Δεκεμβρίου, το κλειστό γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας θα φιλοξενήσει τα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας Elite Ανδρών και Γυναικών

Πρόκειται για τη σημαντικότερη εθνική διοργάνωση του αθλήματος, στην οποία συμμετέχουν οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες απ’ όλη τη χώρα, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου και τη διεκδίκηση μιας θέσης στις Εθνικές ομάδες του 2026.

Ομως δεν είναι αυτό. Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στην πόλη ένα Πανελλήνιο πρωτάθλημα με «πράσινο» χαρακτήρα, καθώς θα υλοποιηθεί με ειδικά περιβαλλοντική ταυτότητα σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι δύο φορείς θα δώσουν έμφαση στη μείωση του πλαστικού, στην ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, στη χρήση ψυκτών νερού αντί πλαστικών μπουκαλιών, στην ανακύκλωση εντός και εκτός εγκατάστασης, στη λειτουργία ομάδας εθελοντών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, στη δενδροφύτευση στον προαύλιο χώρο κατά την τελετή έναρξης και στην ανάδειξη αθλητών/αθλητριών ως Πρεσβευτών Βιωσιμότητας.

Στόχος αυτών των δράσεων είναι η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου διοργανώσεων, όπου ο ελληνικός αθλητισμός θα προάγει ενεργά την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Παραδοσιακά, οι αθλητές, οι αθλήτριες και τα σωματεία της Πάτρας είναι από τα φαβορί για διακρίσεις και σίγουρα περιμένουμε πολλά απ’ όλους. Στο περσινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Δίστομο, η Ηρώ Τζανή της ΕΑΠ και η Αντωνία Γιαννακοπούλου της Παναχαϊκής, αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ελλάδας στα 66 και 57 κιλά αντίστοιχα, ενώ υπήρχαν και άλλες διακρίσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



