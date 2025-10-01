Στην Πάτρα το Σάββατο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας

Κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας

Στην Πάτρα το Σάββατο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας
01 Οκτ. 2025 15:43
Pelop News

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας διοργανώνει επετειακή εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 51 ετών από την ίδρυση του κόμματος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στις 7 το απόγευμα, στα γραφεία της ΔΕΕΠ Αχαΐας (Κορίνθου 273Γ) στην Πάτρα.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί τόσο στην ιστορική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας όσο και στις πολιτικές προκλήσεις της σημερινής περιόδου.

Η ΔΕΕΠ Αχαΐας καλεί τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να παραστούν στην εκδήλωση.
