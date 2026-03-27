Στην Πάτρα το WeSTEMEU: Στο επίκεντρο η ένταξη της ισότητας φύλου στις τοπικές πολιτικές

Παρουσία στο Εργαστήριο Ενσωμάτωσης της Διάστασης του Φύλου στις Πολιτικές των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών είχε στην Πάτρα το έργο WeSTEMEU, που εστιάζει στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στους τομείς STEM. Η δράση ανέδειξε τον ρόλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη σημασία της ισότητας φύλων στον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών.

27 Μαρ. 2026 14:04
Το έργο WeSTEMEU στο Εργαστήριο Ενσωμάτωσης της Διάστασης του Φύλου στις Πολιτικές των Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών στην Πάτρα

Το έργο WeSTEMEU «Γυναίκες για την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά στην Ευρώπη», συμμετείχε στο Εργαστήριο Ενσωμάτωσης της Διάστασης του Φύλου στις Πολιτικές των Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών, στις 20 Μαρτίου 2026 στην Πάτρα, στο πλαίσιο του έργου Gender Flagship του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησαν στο Εργαστήριο ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος, Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα, Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, η Περιφερειακή Σύμβουλος, Εντεταλμένη σε θέματα Ισότητας και Άρσης Κοινωνικών Ανισοτήτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δυτικής Ελλάδας, Αμαλία Βούλγαρη, μέλη της Επιτροπής, καθώς και η Υπεύθυνη του Έργου WeSTEMEU και ενεργό μέλος της Επιτροπής Ισότητας, Μαίρη Μιχοπούλου.

Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αρμόδιων υπηρεσιών, επιτροπών, επαγγελματικών οργανώσεων, παραρτημάτων οργανισμών και ενδιαφερόμενοι με ενεργό ρόλο σε θέματα ισότητας, κοινωνικής ευημερίας και ποιότητας ζωής. Το εργαστήριο συντόνισε η Δρ. Βάλια Καλαϊτζή, Εθνική Εμπειρογνώμονας – Gender Flagship Project.

Το έργο WeSTEMEU συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021–2027. Μέσω αυτού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ Διόφαντος, στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων προωθώντας μέσα πολιτικής που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την απασχόληση των γυναικών στους τομείς STEM. Προτεραιότητα του έργου κατά την τρέχουσα περίοδο αποτελεί ο σχεδιασμός δράσεων για τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών στον τομέα, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα και τη συνεκτικότητα της αγοράς εργασίας και στην πρόσβαση σε ποιοτική απασχόληση.

To έργο Gender Flagship “Gender Mainstreaming in Public Policy and Budgeting” χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μέσο Τεχνικής υποστήριξης, υλοποιούμενο από την Expertise France, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

