Στην Πάτρα τραγούδησαν ξανά τον Μίκη: Συναυλία αφιέρωμα στην Περιβόλα ΦΩΤΟ

Το μεγαλείο της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη και η διαχρονική του προσφορά στον παγκόσμιο πολιτισμό τιμήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου στην Πάτρα, σε μια εντυπωσιακή συναυλία που διοργάνωσε ο Δήμος στο κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα, στην Περιβόλα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους 2025, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του εμβληματικού Έλληνα συνθέτη.

Το κοινό της πόλης απόλαυσε γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Θεοδωράκη — λαϊκά, ζεϊμπέκικα, ερωτικά και λυρικά — που έχουν χαραχθεί στη συλλογική μνήμη και εξακολουθούν να τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Η συναυλία κορυφώθηκε με τη μελωδία του «Ζορμπά», το έργο που έκανε τον Έλληνα δημιουργό σύμβολο της χώρας στα πέρατα του κόσμου.

Στη σκηνή ανέβηκαν η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και οι ερμηνευτές Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Παναγιώτης Πετράκης και Άγγελος Θεοδωράκης, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαργαρίτας-Ασπασίας Θεοδωράκη.

Η Λαϊκή Ορχήστρα αποτελούνταν από τους μουσικούς: Νίκο Τατασόπουλο (μπουζούκι), Άρη Κούκο (μπουζούκι), Ευαγγελία Μαυρίδου (πιάνο), Ξενοφών Συμβουλίδη (όμποε, φλογέρες, μπαγλαμάς), Νίκο Γκιόλια (κιθάρα), Αρτέμη Σαμαρά (βιόλα), Λευτέρη Γρίβα (ακορντεόν), Θεόδωρο Κουέλη (μπάσο), Νίκο Σκομόπουλο (ντραμς) και Στέφανο Θεοδωράκη-Παπαγγελίδη (κρουστά).

Την εκδήλωση προλόγισε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Δημοτικής Περιουσίας και Προγραμματισμού, Απόστολος Αγγελής, ο οποίος μίλησε για τη βαθιά σχέση του Θεοδωράκη με την Πάτρα και ανακοίνωσε ότι, σε ένδειξη τιμής, ο Δήμος έδωσε το όνομα του συνθέτη στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών.

Η κόρη του δημιουργού, Μαργαρίτα Θεοδωράκη, συγκίνησε το κοινό με τις αναφορές της στα παιδικά χρόνια του πατέρα της στην Πάτρα — την εποχή που πήρε το πρώτο του βιολί, σπούδασε στο Ωδείο της πόλης και συνέθεσε, σε ηλικία μόλις 11 ετών, το πρώτο του τραγούδι. Θύμισε ακόμη πως ο Μίκης υπήρξε αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πατρών.

Στη συναυλία παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, οι αντιδήμαρχοι Διονύσης Πλέσσας και Παναγιώτης (Τάκης) Πετρόπουλος, καθώς και δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι, σε μια βραδιά όπου η μουσική και η μνήμη συναντήθηκαν με σεβασμό και συγκίνηση.

