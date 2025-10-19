Στην τελική ευθεία η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας

Εγινε και η πρώτη επαφή στελεχών των διαχειριστών Ελλάδας και Ιταλίας, ΑΔΜΗΕ και TERNA

19 Οκτ. 2025 13:39
Pelop News

Για το τελικό στάδιο της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας GRITA2 συζήτησαν στελέχη των διαχειριστών Ελλάδας και Ιταλίας, ΑΔΜΗΕ και TERNA, στην πρώτη συνάντηση εργασίας στη Ρώμη.

Η συνεργασία των δύο πλευρών, η οποία έχει επισφραγιστεί με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης τον περασμένο Μάιο, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, Κ. Μητσοτάκη και Τζ. Μελόνι.

Συζητήθηκε ο οδικός χάρτης των διαγωνιστικών και αδειοδοτικών διαδικασιών που θα «τρέξουν» σύντομα φέρνοντας το project πιο κοντά στη φάση της υλοποίησης.

Υπό αυτό το πρίσμα, αναμένεται άμεσα η εκκίνηση του μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης βυθού καθώς και η ανάθεση από τον ΑΔΜΗΕ και την TERNA όλων των απαιτούμενων μελετών για τις αναγκαίες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

Επιπλέον, ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο διαχειριστών και για οικονομικές πτυχές του έργου, μεταξύ των οποίων η κοινή πολιτική προμηθειών και η από κοινού λεπτομερής προκαταρκτική κοστολόγηση.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της υφιστάμενης διασύνδεσης των ηλεκτρικών δικτύων Ελλάδας και Ιταλίας με μία νέα αμφίδρομης ροής υποθαλάσσια διασύνδεση συνεχούς ρεύματος ισχύος 1.000 MW, η οποία θα τριπλασιάσει τα σημερινά περιθώρια ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέχρι σήμερα οι δύο πλευρές έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες σκοπιμότητας του έργου, το οποίο έχει ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO-E (TYNDP 2024) και είναι υποψήφιο προς ένταξη στη 2η λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος PCI (Projects of Common Interest) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να ακολουθήσει η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των εμπορικών απαιτήσεων του έργου με σκοπό την προκήρυξη των κύριων διαγωνιστικών διαδικασιών για την κατασκευή των Σταθμών Μετατροπής και την προμήθεια των ηλεκτρικών καλωδίων.

Στο στάδιο αυτό θα οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός για την κατασκευή καλωδίων και των Σταθμών Μετατροπής και η τελική μελέτη όδευσης και προστασίας των καλωδίων στον βυθό, αλλά και στο χερσαίο τμήμα, καθώς και τα απαραίτητα Έργα Πολιτικού Μηχανικού.

Η οριστικοποίηση των τεχνικών στοιχείων του έργου αλλά και η ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών θα οδηγήσει στην κατασκευαστική φάση, δηλαδή στην ανέγερση στην Ελλάδα και στην Ιταλία των Σταθμών Μετατροπής αλλά και στην πόντιση των καλωδίων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC).
