Στήριξη από Κλούνεϊ: Θα ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με τον Πολ Ντέινο
12 Ιαν. 2026 23:39
Σχεδόν έναν μήνα μετά την «επίθεση» του Κουέντιν Ταραντίνο στον Πολ Ντέινο, και άλλους ηθοποιούς, ο Τζορτζ Κλούνεϊ στήριξε τους συναδέλφους του, δηλώνοντας πως θα ήταν τιμή του να συνεργαστεί μαζί τους.

«Παρεμπιπτόντως, θα ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με τον Πολ Ντέινο, τον Όουεν Γουίλσον και τον Μάθιου Λίλαρντ θα ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί τους. Τιμή μου», είπε ο Κλούνεϊ καθώς παραλάμβανε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Jay Kelly στα AARP Movies for Grownups Awards το Σάββατο 10 Ιανουαρίου.

Ο σταρ του Χόλιγουντ περιέγραψε το Jay Kelly ως μια ταινία που «φτιάχτηκε από ανθρώπους που αγαπούν τους ηθοποιούς — και αυτό είναι σημαντικό. Ανθρώπους που γνωρίζω σχεδόν όλη μου τη ζωή… στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι από αυτούς είναι ηθοποιοί. Έχω μεγάλη εκτίμηση γι’ αυτούς και δεν μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους να είναι σκληροί». «Ζούμε σε μια εποχή σκληρότητας. Δεν χρειάζεται να τη διαιωνίζουμε», κατέληξε.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ταραντίνο είχε προκαλέσει αίσθηση με μια σειρά δηλώσεων εναντίον των Ντέινο, Γουίλσον και Λίλαρντ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης είχε χαρακτηρίσει τον Πολ Ντέινο ως «τον πιο αδύναμο γαμ…νο ηθοποιό στο SAG», προσθέτοντας ότι «δεν αντέχει» τον Γουίλσον, ενώ είχε δηλώσει ότι δεν συμπαθεί τον Λίλαρντ.
Ήδη από το 2024, ο σκηνοθέτης είχε στραφεί και κατά του Κλούνεϊ, ισχυριζόμενος ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν είναι κινηματογραφικός σταρ. Οι δύο είχαν συμπρωταγωνιστήσει το 1996 στην ταινία του Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ From Dusk Till Dawn.

«Ο Κουέντιν είπε πρόσφατα κάποιες μαλ…ς για μένα, οπότε είμαι λίγο εκνευρισμένος μαζί του», είχε πει ο Κλούνεϊ στο GQ. «Έδωσε μια συνέντευξη όπου απαριθμούσε κινηματογραφικούς σταρ, μιλούσε για τον Μπραντ (Πιτ) και κάποιον άλλον, και τότε κάποιος τον ρώτησε: “Τι γίνεται με τον Τζορτζ;” Και απάντησε: “Δεν είναι κινηματογραφικός σταρ”».

