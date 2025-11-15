Στήριξη από τους φορείς στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ – «Αλλάζει σελίδα η δημόσια ραδιοτηλεόραση»

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας που αφορά τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της. Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε. και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των ΜΜΕ» και ενσωματώνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (European Media Freedom Act).

Ο αρμόδιος υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε πως οι θετικές αξιολογήσεις των φορέων επιβεβαιώνουν την ουσιαστική διαβούλευση που προηγήθηκε και υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «να σταματήσει η αβεβαιότητα και η προσωρινότητα» στο νομοθετικό πλαίσιο των ΜΜΕ.

Όπως ανέφερε, για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση είχε να κατατεθεί νομοσχέδιο εδώ και 12 χρόνια, ενώ οι εργαζόμενοι είχαν να δουν οικονομικές βελτιώσεις «πολλά περισσότερα».

Ανταποδοτικό τέλος και νέες προβλέψεις

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με το ανταποδοτικό τέλος, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι κανένας φορέας, ούτε οι εργαζόμενοι, δεν εξέφρασε αντίθεση στη νομοθετική πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας την ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης της ΕΡΤ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν προβλέπεται αύξηση του τέλους, το οποίο «παραμένει το χαμηλότερο στην Ευρώπη, επαρκές για τις ανάγκες της ΕΡΤ και πλεονασματικό».

Νέα όργανα και μηχανισμοί διαφάνειας

Για τη δημιουργία του Συμβουλίου Αυτορρύθμισης, που η αντιπολίτευση χαρακτήρισε «αόριστο», ο υφυπουργός παρέπεμψε στις τοποθετήσεις του προέδρου της ΠΟΕΣΥ Σωτήρη Τριανταφύλλου, ο οποίος επεσήμανε ότι «όλες οι χώρες έχουν αντίστοιχο όργανο, μόνο η Ελλάδα δεν είχε – και τώρα αποκαθίσταται η ισορροπία».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις προβλέψεις για τους ελέγχους της κρατικής διαφήμισης, όπου πλέον θα εμπλέκονται τόσο η Αρχή Διαφάνειας όσο και το ΕΣΡ, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης έλεγχος και διαφάνεια.

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της λειτουργίας

Ο υφυπουργός υπερασπίστηκε επίσης τις ρυθμίσεις για την αξιοποίηση του Αρχείου της ΕΡΤ, τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας, καθώς και την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 7 σε 9, με στόχο τη μεγαλύτερη θεσμική επάρκεια και τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων (έναν καθηγητή ΜΜΕ και έναν οικονομολόγο).

Για το bonus επίτευξης στόχων, διευκρίνισε ότι εξαιρούνται μόνο οι συμβασιούχοι έργου, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Δημοσίου.

Συμμετοχή εργαζομένων και επιδόματα

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αρνητική στη συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες, επισημαίνοντας πως αυτό εξαρτάται από το πλαίσιο της ίδιας της ΕΡΤ Α.Ε.

Για το ανθυγιεινό επίδομα, δήλωσε θετικός, σημειώνοντας ότι έχει υπάρξει ήδη συναίνεση με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ για το ασυμβίβαστο μεταξύ μελών Δ.Σ. και εκπροσώπων εργαζομένων εξήγησε πως παραμένει «για λόγους θεσμικής αντικειμενικότητας».

Οι θέσεις των φορέων

Στην ακρόαση, οι εκπρόσωποι Ενώσεων Συντακτών και Ιδιοκτητών ΜΜΕ χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο θετικό και προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης, με αρκετές από τις προτάσεις τους να έχουν ενσωματωθεί.

Θετικά αξιολογήθηκαν οι διατάξεις για την εθνική στρατηγική στην Παιδεία, τη συντακτική ελευθερία, τη λειτουργία του Συμβουλίου των ΜΜΕ, καθώς και τη δημιουργία του Συμβουλίου κατά της Παραπληροφόρησης, που θεωρείται κομβικό βήμα για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων.

Εξίσου θετικές ήταν οι αναφορές για τη διαφάνεια στις κρατικές ενισχύσεις και την ενίσχυση του 2% προς τον ΕΔΟΕΑΠ.

ΕΡΤ: Στήριξη και προσδοκίες

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο καλύπτει κρίσιμα θέματα που θα βελτιώσουν τη λειτουργία του οργανισμού, δίνοντας έμφαση στην είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους από τους παρόχους ενέργειας, ένα χρόνιο πρόβλημα.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στάθηκαν θετικά σε διατάξεις όπως το bonus στόχων, η μέριμνα για τα μουσικά σύνολα και η ενίσχυση του δημόσιου ρόλου της ΕΡΤ, επαναφέροντας ωστόσο αιτήματα για εξαίρεση από το ενιαίο μισθολόγιο, Ταμείο Αλληλοβοηθείας και αναγνώριση προϋπηρεσίας.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος του ΕΣΡ Γιάννης Πολίτης χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνεργασία της Αρχής με την κυβέρνηση και διευκρίνισε ότι το ΕΣΡ δεν έχει αρμοδιότητα σε έντυπα και ενημερωτικές ιστοσελίδες, ενώ επισήμανε πως η ΕΡΤ «δεν έχει παραβάσεις πολυφωνίας και γι’ αυτό δεν έχει επιβληθεί καμία ποινή».

