Στήριξη στο σχολείο του 2χρονου στη Ζάκυνθο: Παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας μετά την τραγωδία

Άμεση κινητοποίηση ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο του αδελφού του 2χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, μετά τη φονική επίθεση σκύλου.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αδελφός του παιδιού φοιτά στο Δημοτικό και, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες, το Υπουργείο προχώρησε άμεσα στη στήριξη της σχολικής κοινότητας.

Ήδη στο σχολείο βρίσκονται ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός από το ΚΕΔΑΣΥ, με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διαχειριστούν το ιδιαίτερα βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί.

Όπως τονίζεται, το Υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

