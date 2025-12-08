Στήριξη στο σχολείο του 2χρονου στη Ζάκυνθο: Παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας μετά την τραγωδία

Τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο του 2χρονου παιδιού στη Ζάκυνθο εκφράζει το Υπουργείο Παιδείας, ενεργοποιώντας άμεσα μηχανισμό ψυχοκοινωνικής στήριξης στο σχολείο του αδελφού του.

Στήριξη στο σχολείο του 2χρονου στη Ζάκυνθο: Παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας μετά την τραγωδία
08 Δεκ. 2025 14:55
Pelop News

Άμεση κινητοποίηση ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο του αδελφού του 2χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, μετά τη φονική επίθεση σκύλου.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αδελφός του παιδιού φοιτά στο Δημοτικό και, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες, το Υπουργείο προχώρησε άμεσα στη στήριξη της σχολικής κοινότητας.

Ήδη στο σχολείο βρίσκονται ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός από το ΚΕΔΑΣΥ, με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διαχειριστούν το ιδιαίτερα βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί.

Όπως τονίζεται, το Υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ