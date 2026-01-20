Στήριξη της «καρδιάς» της τοπικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας με 23 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρής Επιχειρηματικότητας»

Στην στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στοχεύει η νέα δράση «Ενίσχυση Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

Η νέα χρηματοδοτική δράση δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες, βιοτέχνες, επιστήμονες και μικρές επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας να υλοποιήσουν επενδύσεις εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, με επιδότηση που φτάνει το 50%, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία και την απασχόληση.

Η δράση διαρθρώνεται σε τρεις κατηγορίες:

Μικρές επενδύσεις, ύψους 5.000 έως 40.000 ευρώ, με προϋπολογισμό 18 εκατ. ευρώ

Μεσαίες επενδύσεις, ύψους 40.001 έως 120.000 ευρώ, με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ

Ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, για επενδύσεις 5.000 έως 10.000 ευρώ, με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ

«Τα 23 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην καρδιά της πραγματικής οικονομίας, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις να κάνουν το επόμενο βήμα ανάπτυξης, να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας» τόνισε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

«Πολλές φορές έχω πει ότι αυτό που αποκαλείται ανάπτυξη – προκοπή με άλλα λόγια – σημαίνει με απλά λόγια, ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Αυτός είναι ο πιο απλός και ουσιαστικός τρόπος για να μεγαλώσουν τα εισοδήματα και να πολλαπλασιαστούν οι θέσεις εργασίες.Καλές είναι οι μεγάλες επενδύσεις, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να λέμε πως η Δυτική Ελλάδα θα αναπτυχθεί από τους δικούς της ανθρώπους. Αυτούς που μένουν εδώ και στηρίζουν το μέλλον τους σε αυτόν τον τόπο» υπογράμμισε.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης υπενθύμισε ότι η Περιφερειακή Αρχή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου που συνέπεσε με την μεγάλη υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, πέτυχε να στρέψει πρόσθετους πόρους και τελικά να συμβάλλει, ώστε πάνω από 6.000 επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας να κρατηθούν όρθιες και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

«Σήμερα είμαστε εδώ λοιπόν για να πούμε ότι η προσπάθεια έχει συνέχεια. Η στρατηγική μας έχει συνέχεια. Δεν πετάμε φωτοβολίδες, δεν κάνουμε προεκλογικές ανακοινώσεις και φιέστες. Κοιτάμε την ουσία. Και η ουσία είναι η διαρκής βελτίωση του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος» συνέχισε, τονίζοντας ότι παράλληλα με τη συγκεκριμένη δράση, ήδη «τρέχουν» 113 επενδυτικά σχέδια για τη μεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα μεταποιητικών επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 28,8 εκατ. ευρώ, ενώ επίσης με πόρους του «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» υλοποιούνται δύο έργα για ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών της Περιφέρειας, η δράση για την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης με 1,6 εκατ. ευρώ, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και το DigiWest με 8,1 εκατ. ευρώ και η ανάπτυξη οργανωμένων επιχειρηματικών χώρων εγκατάστασης με 1,1 εκ ευρώ.

«Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας και του πραγματικού μόχθου να κάνουν ένα βήμα παραπέρα. Να συμβάλλουμε ώστε εάν έχουν έναν εργαζόμενο να δυναμώσουν για να προσλάβουν ακόμα έναν. Καταλαβαίνουμε πόσα παραπάνω μεροκάματα θα μπορούσαν να υπάρξουν στην οικονομία μας, εάν κάθε μικρομεσαίος μπορούσε αύριο το πρωί να προσλάβει έναν ακόμα εργαζόμενο; Θα εξαφανίζαμε το πρόβλημα της ανεργίας και θα ζητούσαμε και χέρια ή μυαλά από αλλού, κάτι που σε μερικούς τομείς ήδη συμβαίνει» επεσήμανε ο κ. Φαρμάκης, καταλήγοντας πως «στο τέλος – τέλος, η στήριξη της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα δεν είναι μόνο αριθμοί, δείκτες και ισολογισμοί. Είναι το πως ζουν, εργάζονται και δημιουργούν οι άνθρωποι του τόπου μας, είτε βρίσκονται στα αστικά κέντρα είτε στην ύπαιθρο».

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και προσωπικά τον Περιφερειάρχη, καθώς όπως είπε κατάφεραν και δέσμευσαν σημαντικό ποσό, προκειμένου να φτάσει υπεύθυνα στη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση, ώστε να έχει μια επιπλέον ευκαιρία να αναπτυχθεί. Πρόσθεσε ότι συμπεριελήφθησαν κλάδοι που δεν έχουν συχνά τη δυνατότητα σε παρόμοιες δράσεις. Τόνισε επίσης ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε στη διαβούλευση ώστε να διευρυνθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αντιστοίχως θα συμβάλει με στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας ώστε η πληροφορία να φτάσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Αντίστοιχα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κωνσταντίνος Λεβέντης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα προγράμματα ενισχύσεων ενεργοποιούνται έγκαιρα και γρήγορα. Όπως ανέφερε μέσω των τριών δράσεων η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύει στην παραγωγή, στη γνώση, στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας. Επεσήμανε την ουσιαστική συνεργασία με την Περιφερειακή Αρχή και πρόσθεσε πως διαρκής και κοινή στόχευση είναι τα προγράμματα να φτάσουν πραγματικά στην αγορά και να μετατρέπονται σε απτά παράγουν απτά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Παναγιώτης Τσιχριτζής, συνεχάρη τον Περιφερειάρχη για τις κατευθύνσεις που έδωσε ώστε να βγει η πρόσκληση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναφέροντας πως «πιάνει τον παλμό των επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα, διότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις». Πρόσθεσε ότι το Επιμελητήριο ξεκινά τη διάχυση με διαδοχικές εκδηλώσεις αρχίζοντας 9/2 από τη Ναύπακτο, ώστε να ενημερωθούν άμεσα και σωστά οι δυνητικοί δικαιούχοι. Εστίασε ακόμη στην εξαιρετική συνεργασία που προηγήθηκε για τη διαμόρφωση του προγράμματος.

Με ευχαριστίες προς τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» συνέχισε η προϊσταμένη της ΕΥΔ Ιωάννα Φαναριώτου για τη δουλειά και διαβούλευση που προηγήθηκε. Πρόσθεσε ότι τη σκυτάλη αναλαμβάνει η Διαχειριστικήτων

των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων. «Εμείς αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να αξιοποιήσουμε πλήρως κάθε διαθέσιμο εργαλείο και πόρο,ώστε το έργο αυτό να ολοκληρωθεί με τον πλέον αποτελεσματικό, αποδοτικό και διαφανή τρόπο. Στόχος μας δεν είναι η τυπική εκτέλεση του προγράμματος αλλά η δημιουργία μετρήσιμου και διαρκούς οφέλους για την τοπική οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής των πολιτών της Περιφέρειας» κατέλξηε.

Στη συνέχεια ο προϊστάμενος Μονάδας Α’ Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, Νίκος Θωμόπουλος ανέλυσε τις βασικές τεχνικές λεπτομέρειες της πρόσκλησης, τα πιο σημαντικά στοιχεία για την τρεις κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει οι καταχωρήσεις να γίνονται σωστά και να μην υπάρχουν λάθη στις υποβολές, καθώς τα κριτήρια είναι αντικειμενικά.

Βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου, στο σύνδεσμο:

