Στις 18 Οκτωβρίου το πρώτο εντός του ΝΟΠ

Αν και ακόμα η ΚΟΕ δεν έχει ανακοινώσει επίσημα το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Ανδρών, εν τούτοις έχει γίνει γνωστό πότε θα γίνουν τα παιχνίδια της πρεμιέρας.

Η ομάδα του ΝΟΠ θα αγωνιστεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου εκτός έδρας με αντίπαλο τον Εθνικό και η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 16.00.

Πάντως, αργεί το πρώτο εντός έδρας το οποίο θα γίνει το Σάββατο 18 Οκτωβρίου όπου οι «δαίμονες» θα υποδεχτούν τα Χανιά για την 3η αγωνιστική.

Απο εκεί και πέρα, οι δαίμονες συνεχίζουν προετοιμασία για τα φιλικά που θα δώσουν στο τουρνουά του ΣΕΔΥ που ξεκινά τη Παρασκευτη.

