Στις 21 Νοεμβρίου συνεχίζεται η δίκη Κοροβέση: Αποκαλύψεις κατά την εξέταση μαρτύρων – «Τους είπα να σταματήσουν»
Με αποκαλύψεις συνεχίστηκε η διαδικασία με εξέταση μαρτύρων για την πολύκροτη υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας.
Με την κατάθεση ενός σημαντικού μάρτυρα που εμφανίζεται στην υπόθεση Κοροβέση για πρώτη φορά, θα συνεχιστεί στις 21 Νοεμβρίου η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης για εκβιασμό του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας. Πρόκειται για έναν δικηγόρο, ο οποίος δεν κατέθεσε προανακριτικά, με την έδρα να κάνει δεκτό το σχετικό αίτημα των δικηγόρων υπεράσπισης.
Αυτό που ξεχώρισε στη χθεσινή διαδικασία ήταν η κατάθεση στην έδρα οπτικοακουστικού υλικού, με διαλόγους ανάμεσα σε κατηγορούμενους και μάρτυρες που εμπλέκονται στην υπόθεση και, σύμφωνα με την πλευρά του Κοροβέση, αποδεικνύεται ο εκβιασμός που υπέστη ο αντιπεριφερειάρχης από τους κατηγορουμένους.
Η δίκη συνεχίστηκε με την ολοκλήρωση της εξέτασης του Νίκου Κοροβέση από τους συνηγόρους υπεράσπισης, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει όσα υποστήριξε και την πρώτη μέρα της δίκης, όπου κατέθεσε όσα έζησε. Στη συνέχεια εξετάστηκε ένα ζευγάρι επιχειρηματιών από την περιοχή, το οποίο έδωσε χρήματα στους κατηγορουμένους προκειμένου να σταματήσουν να απειλούν, όπως είπαν, τον αντιπεριφερειάρχη.
«Ο κ. Κοροβέσης ήταν πολύ στρεσαρισμένος και δεν ήταν καλά ψυχολογικά το επίμαχο διάστημα. Φοβόταν και πήγα εγώ να δώσω τα χρήματα, αντί του ίδιου. Αν δεν έδινα τα χρήματα, πιστεύω ότι ο κατηγορούμενος θα δημοσίευε το υλικό με τα βίντεο και τα μηνύματα που είχε στην κατοχή του. Ζήτησε μάλιστα 20.000 ευρώ για τα βίντεο που είχε», είπε μεταξύ άλλων ο επιχειρηματίας. Αναφορικά με τον δικηγόρο Πύργου που είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση, ο μάρτυρας είπε ότι το θύμα δεν του είχε αναφέρει ποτέ το όνομά του. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η σύζυγός του. «Ο βασικός κατηγορούμενος έκανε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πίεζαν ψυχολογικά τον κ. Κοροβέση. Στο βίντεο που παραδόθηκε σήμερα στην έδρα, είμαι κι εγώ και ο κατηγορούμενος, ενώ του είχαμε δώσει εμείς τα χρήματα· μας ρωτούσε συνεχώς αν θα μας τα έδινε πίσω ο κ. Κοροβέσης. ”Θέλω να είμαι σίγουρος ότι τα λεφτά θα τα δώσει ο Κοροβέσης για να πονέσει”, μας έλεγε. Στο βίντεο γίνεται αναφορά και σε γυναίκα δικηγόρο, όπου ο βασικός κατηγορούμενος έλεγε ότι θα πάμε εκεί να φτιάξει το χαρτί, “ξέρει αυτή πώς θα το κάνει”. Εγώ τους έλεγα να πάρουν τα χρήματα αυτά και να σταματήσουν να τον πειράζουν», είπε η μάρτυρας, προσθέτοντας ότι οι κατηγορούμενοι τόνιζαν πως θα στείλουν τα βίντεο σε διάφορα άτομα.
Στο δικαστήριο βρέθηκε και ένας αστυνομικός που συμμετείχε στην επιχείρηση σύλληψης των κατηγορουμένων με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. «Πήγαμε έξω από το γραφείο δικηγόρου στην Αμαλιάδα, όπου είχε δοθεί το ραντεβού. Οι βασικοί κατηγορούμενοι κατέβηκαν μαζί με τους δικηγόρους. Τα χρήματα, που είχαμε προσημειώσει, ήταν μέσα στην τσάντα του δικηγόρου μαζί με άλλα έγγραφα. Ο δικηγόρος, με τον οποίο γνωριζόμαστε, μου είπε ότι εκπροσωπεί ως δικηγόρος τον πελάτη του και, όταν ρωτήσαμε πού είναι τα χρήματα, μου απάντησε ότι τα έχει ο ίδιος στην τσάντα, την οποία μου παρέδωσε αμέσως οικειοθελώς. Δεν μου φάνηκε ότι προσπάθησε να κρύψει κάτι», ανέφερε ο αστυνομικός.
Η δίκη θα συνεχιστεί στις 21 Νοεμβρίου, με την εξέταση μαρτύρων, και αφού πρώτα οι συνήγοροι υπεράσπισης μελετήσουν και εξετάσουν το έγγραφο με τους διαλόγους από το βίντεο.
Οι κατηγορούμενοι είναι συνολικά έξι, με τους δύο από αυτούς να έχουν προφυλακιστεί. Οι προφυλακισθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της εκβίασης με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του παθόντος, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι δικάζονται για άμεση συνέργεια σε εκβίαση με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του θύματος, τετελεσμένη και σε απόπειρα.
