Στις 23 Μαρτίου 2026 η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη – Εκκρεμούν εκταφές θυμάτων

Για τις 23 Μαρτίου 2026 προσδιορίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η έναρξη της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που συγκλόνισε τη χώρα και στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, αφήνοντας πίσω δεκάδες τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η υπόθεση οδηγείται στη Δικαιοσύνη δύο χρόνια μετά την τραγωδία, με το ενδιαφέρον των οικογενειών των θυμάτων να παραμένει αμείωτο, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Ο προσδιορισμός της δίκης έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου εκκρεμούν ακόμα εκταφές θυμάτων, έπειτα από αιτήματα συγγενών που επιθυμούν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα των σωμάτων των αγαπημένων τους προσώπων, αλλά και να διερευνήσουν περαιτέρω τα αίτια θανάτου.

Παράλληλα, εξακολουθούν να διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη παράνομου ή εύφλεκτου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία, θέμα που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα. Αν και το σχετικό σενάριο καταρρίφθηκε επισήμως από τις αρχές, το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που αρχικά έκανε λόγο για πιθανή παρουσία επικίνδυνων υλικών συνεχίζει να τροφοδοτεί αμφιβολίες και συζητήσεις.

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών, καθώς θα κληθεί να αποδώσει ευθύνες για μια από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

