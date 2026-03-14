Στις 4.30 μ.μ. το τζάμπολ στο ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Ιόνιος

Στις 4.30 μ.μ. και όχι στις 5 μ.μ. όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί θα ξεκινήσει σήμερα (14/3/2025) το παιχνίδι που θα παίξει η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στην Πάτρα με τον Ιόνιο στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του 2ου Ομίλου της National League 1.

Η αλλαγή έγινε μετά από αίτημα του Ιόνιου προκειμένου να διευκολυνθεί η αποστολή της ομάδας της Κέρκυρας στην επιστροφή της.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου να θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-offs.

