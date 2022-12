Στις ΗΠΑ ο Ζελένσκι: Σε εξέλιξη η συνάντηση με Μπάιντεν

Στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και θα απευθυνθεί στο αμερικανικό Κογκρέσο.

«Βρίσκομαι σήμερα στην Ουάσιγκτον για να ευχαριστήσω τον αμερικανικό λαό, τον Πρόεδρο και το Κογκρέσο για την αναγκαία υποστήριξή τους. Και επίσης να συνεχίσουμε τη συνεργασία για να φέρουμε τη νίκη μας πιο κοντά. Θα πραγματοποιήσω μια σειρά διαπραγματεύσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, θα συζητήσουμε τη διμερή συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Τον επόμενο χρόνο, πρέπει να επιστρέψουμε την ουκρανική σημαία και την ελευθερία σε ολόκληρη τη χώρα μας, σε όλους τους ανθρώπους μας», γράφει στο πρώτο του μήνυμα από αμερικανικό έδαφος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι



Οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν την Ουκρανία με ακόμη μια δέσμη στρατιωτικής βοήθειας, εκτιμώμενης αξίας 1,85 δισεκ. δολαρίων, όπως έκανε γνωστό πριν από λίγο ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

Το συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνει την παράδοση προηγμένων πυραυλικών συστημάτων Patriot στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ενισχύοντας έτσι σημαντικά τον αγώνα τους απέναντι στους ρώσους εισβολείς.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι χάρη σε αυτήν τη δέσμη στρατιωτικής βοήθειας οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αποκτήσουν «εκτεταμένη αντιαεροπορική άμυνα, ικανότητα πληγμάτων ακριβείας, πρόσθετα πολεμοφόδια και εξοπλισμό ζωτικής σημασίας, που η Ουκρανία χρησιμοποιεί αποτελεσματικά για να αμυνθεί στο πεδίο των μαχών».

Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει αργότερα σήμερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατά τη συνάντηση που θα έχει με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.

Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι του ουκρανού προέδρου στο εξωτερικό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

🇺🇦🇺🇸@ZelenskyyUa lands in Washington DC and is greeted by @OMarkarova. pic.twitter.com/94jn2x7raN

— CEPA (@cepa) December 21, 2022