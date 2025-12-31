Στις κορυφαίες αγορές του 2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών

31 Δεκ. 2025 23:40
Φινάλε κοντά στα πολυετή ρεκόρ του έκανε το ελληνικό χρηματιστήριο για το 2025, με τον Γενικό Δείκτη να περιορίζεται τις τελευταίες ημέρες στα επίπεδα των 2.120-2.130 μονάδων. Ενδοσυνεδριακά, ο ΓΔ άγγιξε σήμερα τα υψηλά 16ετίας (Μάρτιος 2010) και αποχαιρέτησε το έτος, που είναι το πέμπτο συνεχόμενο ανοδικό, με απόδοση +44,3%. Για ακόμη μία χρονιά «έλαμψαν» οι τράπεζες, με κέρδη άνω του +78% για τον κλάδο.

Στη συνολική εικόνα της αγοράς για το 2025, η Αθήνα βρέθηκε στην τέταρτη θέση πανευρωπαϊκά, με τα χρηματιστήρια σε Ισπανία, Αυστρία και Πολωνία να κινούνται υψηλότερα, μεταξύ +45% και +49%. Σε παγκόσμια βάση το ΧΑ κατέλαβε την έβδομη θέση, καθώς την πρώτη τριάδα πλαισίωσαν η Νότια Κορέα (+75%), το Βιετνάμ (+51%) και το Ισραήλ (+51%).

Όσον αφορά την τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2025, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε οριακά κατά 0,11 μονάδες ή -0,01% και έκλεισε στις 2.120,71 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.118,49 (χαμηλό ημέρας) και των 2.130,40 μονάδων (υψηλό ημέρας). Το επόμενο ορόσημο εντοπίζεται στις 29 Μαρτίου του 2010 και τις 2.137,37 μονάδες. Παράλληλα, σημείωσε κέρδη +1,8% τον Δεκέμβριο και +4,25% το δ’ τρίμηνο του 2025.

 

Η εικόνα της τελευταίας συνεδρίασης

Πτώση -0,99% κατέγραψαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τις συναλλαγές στις 2.293,85 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,05% στις 5.351,12 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,31% στις 2.825,02 μονάδες.

Για το 2025, οι τράπεζες κατέγραψαν «άλμα» +78,37%, ο Large Cap «αναρριχήθηκε» κατά +49,87% και ο Mid Cap κέρδισε +21,04%. Σε επίπεδο Δεκεμβρίου, ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά -1,44%, ο FTSE 25 σημείωσε κέρδη +1,53% και ο Mid Cap κινήθηκε υψηλότερα κατά +4,43%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 147,27 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις 1,91 εκατ. ευρώ αφορούσε σε πακέτα. Τζίρο 28,6 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησαν η Eurobank και ο ΟΠΑΠ με πάνω από 19 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 146,25 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 73 μετοχές, αρνητικό για 36, ενώ 19 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

