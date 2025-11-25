Στις πληγείσες περιοχές της Βόνιτσας σήμερα ο Κώστας Κατσαφάδος

Σήμερα το πρωί Τρίτη 25/11/2025, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, θα μεταβεί στη Βόνιτσα, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, θα πραγματοποιηθούν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των ζημιών και οι ανάγκες των κατοίκων. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας, καθώς και τοπικών φορέων και πολιτών, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης και την άμεση στήριξη των πληγέντων.

Ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής θα παρακολουθήσουν από κοντά τις ενέργειες των συνεργείων της ΔΑΕΦΚ, που βρίσκονται ήδη στις περιοχές για την καταγραφή ζημιών και την προετοιμασία φακέλων αποζημίωσης.

Η επίσκεψη αποσκοπεί στη διασφάλιση ταχείας και συντονισμένης ανταπόκρισης στις ανάγκες των κατοίκων της Βόνιτσας.

Το πρόγραμμα αυτοψιών της ΔΑΕΦΚ έχει διαμορφωθεί μετά το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας και αφορά τις δράσεις στους πληγέντες Δήμους. Οι αποφάσεις προέκυψαν από σύσκεψη με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Kλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαδάφου, του Γενικου Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη και του Διευθυντή της ΔΑΕΦΚ Γιάννη Παυλή.

Στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, την Κυριακή 23 /11/2025 μετέβησαν οκτώ μηχανικοί από Αθήνα και Πάτρα, ενώ από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές.

Στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, για την πλημμύρα της 10ης Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 31 αυτοψίες. Στην πλημμύρα της 21ης Νοεμβρίου, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου μετέβησαν οκτώ μηχανικοί από Πάτρα και πραγματοποίησαν 25 αυτοψίες, κυρίως σε ημιυπόγεια και αποθηκευτικούς χώρους. Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου έχουν φτάσει έξι μηχανικοί από Πάτρα για τη συνέχιση των αυτοψιών.

Στους Δήμους Αρταίων και Ζηρού, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου θα μεταβούν δύο μηχανικοί στον Δήμο Αρταίων και τέσσερις στον Δήμο Ζηρού, όλοι από Θεσσαλονίκη, για να ξεκινήσουν τις αυτοψίες. Οι δύο Δήμοι δεν διαθέτουν ακόμη σαφή εικόνα για τον αριθμό των πληγέντων κτηρίων. Εφόσον απαιτηθεί, θα αποσταλούν επιπλέον μηχανικοί από Θεσσαλονίκη.

Στον Δήμο Ηγουμενίτσας, το Σάββατο και την Κυριακή 22 και 23 Νοεμβρίου 2025 μετέβησαν τέσσερις μηχανικοί από Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πραγματοποίησαν επτά αυτοψίες σε πλημμυρισμένα κτήρια και τρεις αυτοψίες σε κτήρια που επλήγησαν από ανεμοστρόβιλο. Δεν υπάρχουν άλλα πληγέντα κτήρια.

Στον Δήμο Καλαμπάκας, μετά από επικοινωνία με τον Δήμαρχο, δεν έχουν καταγραφεί πλημμυρισμένα σπίτια έως αυτή τη στιγμή, ωστόσο η εικόνα ενδέχεται να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σημειώνεται ότι οι Δήμοι ορίζουν τα σημεία στα οποία τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες, ενώ οι Περιφέρειες καθορίζουν τα σημεία όπου διενεργούνται αυτοψίες σε επιχειρήσεις. Παράλληλα, έχει δοθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα στους Δήμους, ώστε εντός πέντε ημερών να αποσταλούν οι φάκελοι των πληγέντων στη ΔΑΕΦΚ, για να προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων.

