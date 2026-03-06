ΑΕΠ: Στο 2.1% οι ρυθμός ανάπτυξης το 2025, δείτε τις μεταβολές

Για το σύνολο του 2025, το ΑΕΠ σε όρους όγκου ανήλθε σε 204,4 δισ. ευρώ έναντι 200,3 δισ. ευρώ το 2024, εμφανίζοντας αύξηση κατά 2,1%.

06 Μαρ. 2026 12:39
Ρυθμό ανάπτυξης 2,1% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο σύνολο του 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το τέταρτο τρίμηνο, κατά το οποίο η δραστηριότητα στη χώρα ανέβασε αισθητά ρυθμούς. Ειδικότερα, με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου κατά το 4ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν τελικά οριακά χαμηλότερος σε σχέση με την πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για 2,2%, ενώ επιβεβαίωσε την εκτίμηση της Τράπεζα της Ελλάδας (2,1%).

Αναφορικά με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η ανάπτυξη απογειώθηκε από τις επενδύσεις που πραγματοποιήσαν άλμα 14%, ενώ σταθερή ήταν η αύξηση και των καταλανωτικών δαπανών κατά 1,6%.

Αναλυτικά οι ετήσιες μεταβολές:

– Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024.

– Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024.

– Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,7% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,1%.

– Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,3%.

