Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, δείτε που βρίσκεται στην ΕΕ

Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός, σύμφωνα με την Eurostat, ήταν στο 1,6%.

Την ίδια ώρα, στο 2,2% διαμορφώνεται σε ετήσια βάση στην Ευρωζώνη, από 2,1% τον Οκτώβριο.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ανάπτυξη 2% μέχρι το 2027-Τι ισχύει για πλεονάσματα-χρέος

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να παρουσιάσουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο (3,5%), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,6%) και την ενέργεια (-0,5%).

