Στο δρόμο οι συνταξιούχοι για αναδρομικά και 13η-14η σύνταξη

Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις πραγματοποιούν σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 δυναμική κινητοποίηση στην Αθήνα, με συγκέντρωση στις 10:00 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η σημερινή δράση εκφράζει τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια των συνταξιούχων για τη συρρίκνωση του πραγματικού εισοδήματός τους λόγω πληθωρισμού και την απουσία επαρκών αυξήσεων. Οι οργανώσεις ζητούν την άμεση ικανοποίηση σειράς οικονομικών και κοινωνικών αιτημάτων, με στόχο την προστασία του βιοτικού επιπέδου της τρίτης ηλικίας.

Κεντρικά αιτήματα των συνταξιούχων

Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

Καταβολή όλων των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους, χωρίς εξαιρέσεις.

Αυξήσεις στις συντάξεις που να καλύπτουν πλήρως τις απώλειες από τον πληθωρισμό και θεσμοθέτηση μηχανισμού προστασίας από τον τιμάριθμο στο σύνολο των αποδοχών.

Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας.

Πλήρης κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και της εισφοράς υπέρ υγείας.

Απόδοση της εθνικής σύνταξης στο σύνολο των συντάξεων, ως ελάχιστη εγγύηση αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Δημιουργία δημόσιων οίκων ευγηρίας για την κάλυψη των αναγκών φιλοξενίας ηλικιωμένων.

Πρόσβαση όλων των συνταξιούχων σε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ για επιτάχυνση έκδοσης συντάξεων και βελτίωση εξυπηρέτησης.

Οι συνταξιούχοι τονίζουν ότι η κινητοποίηση αποτελεί την αρχή ευρύτερων δράσεων, με στόχο την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων και την ανατροπή πολιτικών που, όπως υποστηρίζουν, υποβαθμίζουν το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων.

