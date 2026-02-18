Στο δρόμο οι συνταξιούχοι για αναδρομικά και 13η-14η σύνταξη

Συνταξιούχοι συγκεντρώνονται σήμερα στις 10:00 στην Πλ. Εθνικής Αντίστασης και πορεύονται στο Υπ. Οικονομικών.

Στο δρόμο οι συνταξιούχοι για αναδρομικά και 13η-14η σύνταξη
18 Φεβ. 2026 10:16
Pelop News

Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις πραγματοποιούν σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 δυναμική κινητοποίηση στην Αθήνα, με συγκέντρωση στις 10:00 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η σημερινή δράση εκφράζει τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια των συνταξιούχων για τη συρρίκνωση του πραγματικού εισοδήματός τους λόγω πληθωρισμού και την απουσία επαρκών αυξήσεων. Οι οργανώσεις ζητούν την άμεση ικανοποίηση σειράς οικονομικών και κοινωνικών αιτημάτων, με στόχο την προστασία του βιοτικού επιπέδου της τρίτης ηλικίας.

Κεντρικά αιτήματα των συνταξιούχων

  • Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
  • Καταβολή όλων των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους, χωρίς εξαιρέσεις.
  • Αυξήσεις στις συντάξεις που να καλύπτουν πλήρως τις απώλειες από τον πληθωρισμό και θεσμοθέτηση μηχανισμού προστασίας από τον τιμάριθμο στο σύνολο των αποδοχών.
  • Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας.
  • Πλήρης κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και της εισφοράς υπέρ υγείας.
  • Απόδοση της εθνικής σύνταξης στο σύνολο των συντάξεων, ως ελάχιστη εγγύηση αξιοπρεπούς διαβίωσης.
  • Μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).
  • Δημιουργία δημόσιων οίκων ευγηρίας για την κάλυψη των αναγκών φιλοξενίας ηλικιωμένων.
  • Πρόσβαση όλων των συνταξιούχων σε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.
  • Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ για επιτάχυνση έκδοσης συντάξεων και βελτίωση εξυπηρέτησης.

Οι συνταξιούχοι τονίζουν ότι η κινητοποίηση αποτελεί την αρχή ευρύτερων δράσεων, με στόχο την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων και την ανατροπή πολιτικών που, όπως υποστηρίζουν, υποβαθμίζουν το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:18 Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Τι δείχνει η πρόγνωση για καιρό και μετακινήσεις
11:11 Καθίζηση στη Συγγρού προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα – Τρύπα στη μεσαία λωρίδα από διαρροή νερού
11:10 Στήριξη Τραμπ για τον κάθετο διάδρομο, τι σημαίνει για την Ελλάδα
11:04 Στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Κρίσιμες αποφάσεις για τον χαρακτηρισμό τους
11:00 Πάτρα: Τοποθετούνται χημικές τουαλέτες ενόψει Καρναβαλιού
11:00 Πάτρα: Καταδικάστηκε και πιάστηκε να κάνει τα… ίδια
10:57 Ανεμοδαρμένα Ύψη: Έρωτας χωρίς έλεος
10:57 Παπαθανάσης: Στρατηγική επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ για «έξυπνες» και πράσινες πόλεις
10:53 Χατζηδάκη εκτός ΠΑΣΟΚ: Αναστολή της κομματικής ιδιότητας για την υπόθεση ΟΠΕΚΑ
10:53 Δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη
10:48 Πάτρα: Δράση της «Φλόγας» για τον παιδικό καρκίνο
10:46 Αυξημένος κίνδυνος εξάπλωσης του ιού τσικουνγκούνια και στην Ελλάδα
10:42 Πάτρα: Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Συλλόγου ατόμων με κινητική αναπηρία με Πελετίδη
10:35 Καθαρά Δευτέρα: Οι κορυφαίοι προορισμοί για «Κούλουμα», επιλογές που καλύπτουν κάθε γούστο
10:34 Εψαχναν όπλο βρήκαν μαχαίρια στις φυλακές Κορυδαλλού
10:24 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:22 Κατείχε πιστόλι με γεμιστήρα, συνελήφθη στο Αγρίνιο
10:16 Πατρών – Πύργου: Οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, του είχαν αφαιρεθεί
10:16 Στο δρόμο οι συνταξιούχοι για αναδρομικά και 13η-14η σύνταξη
10:09 Που θα δείτε τις μάχες Κυπέλλου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και Μύκονο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ