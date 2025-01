Στο έλεος των πυρκαγιών η Καλιφόρνια: Δύο νεκροί, πάνω από 1.000 κτίρια κάηκαν

Ισχυροί άνεμοι, ξηρασία και καύσιμη ύλη σε δύσβατο έδαφος τροφοδοτούν τις πυρκαγιές στη νότια Καλιφόρνια όπου μαίνονται τουλάχιστον τέσσερα μεγάλα μέτωπα, για τα οποία οι Αρχές λένε ότι είναι «απολύτως ανεξέλεγκτα».

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν στο μέτωπο του Ίτον, που βρίσκεται κοντά στην πόλη της Πασαντίνα, μέρος της οποίας είναι υπό εκκένωση. Μόνο σε αυτό το μέτωπο, η καμένη έκταση ξεπερνά τα 9.000 στρέμματα.

Πάνω από 100 σπίτια και άλλα κτίσματα έχουν καταστραφεί στο μέτωπο του Ίτον και πάνω από 1.000 σε αυτό του Πασίφικ Παλισέιντς που είναι ένα από μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Λος Άντζελες, Μαρκίς Χάρις-Ντόσον, περιέγραψε με δραματικούς όρους την κατάσταση: «Η χθεσινή νύχτα ήταν μία από τις πιο καταστροφικές και τρομακτικές νύχτες που έχουμε δει ποτέ σε οποιοδήποτε μέρος της πόλης μας», είπε.

Εν τω μεταξύ χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Σύμφωνα με τις ως τώρα ενδείξεις, η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης από την αυλή ενός σπιτιού σε αστική περιοχή στο Πασίφικ Παλισέιντς. Μέσα σε 20 λεπτά εξαπλώθηκε από τα 80 στα 800 στρέμματα ενώ ως το πρωί της Τετάρτης είχε κάψει περίπου 11.700 στρέμματα.

