Στο επίκεντρο η καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα, σε ημερίδα στην Πάτρα

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Φίλιας, επεσήμανε τη σημασία της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού κλάδου

19 Μαρ. 2026 14:25
Pelop News

Εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας συγκέντρωσε η ημερίδα με τίτλο «Πτυχές καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Φίλιας, επεσήμανε τη σημασία της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού κλάδου, τονίζοντας: «Διεκδικούμε έναν πιο ισχυρό ρόλο της Περιφέρειας στη νέα ΚΑΠ. Γιατί πιστεύουμε ότι χωρίς την Περιφέρεια, δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική αγροτική πολιτική. Η καινοτομία, λοιπόν, δεν είναι θεωρία. Είναι το εργαλείο που ενώνει όλα αυτά. Είναι ο δρόμος για να πάμε τον πρωτογενή τομέα ένα βήμα μπροστά. Και αυτόν τον δρόμο, εμείς τον έχουμε ήδη επιλέξει. Με σχέδιο. Με συνεργασία. Και με ξεκάθαρη πολιτική βούληση.»

Κατά την πρώτη ενότητα, παρουσιάστηκαν οι δράσεις στήριξης της καινοτομίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με εισηγήσεις από τον προϊστάμενο Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», Νικόλαο Θωμόπουλο τον προϊστάμενο Τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Παρεμβάσεων του ΣΣ ΚΑΠ της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ, Βασίλειο Παπαθανασίου, καθώς και το στέλεχος του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» Αθανάσιο Πετρόπουλο.

Στη δεύτερη ενότητα, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας ανέλυσαν τον καθοριστικό ρόλο της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην προώθηση καινοτόμων εφαρμογών στον αγροδιατροφικό τομέα στην προώθηση της καινοτομίας, με εισηγήσεις από τον Παντελή Μπαρούχα, πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Γεώργιο Σαλάχα, καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, τον καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο, από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, καθώς και τον Βασίλειο Παπασωτηρόπουλο, αντιπρόεδρο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάστηκαν  επιχειρηματικές ιστορίες καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με συμμετοχές από τον πρόεδρο του ομίλου WEST AE και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος, τον υπεύθυνο Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας Berryplasma Ευάγγελο Τσορμπατσίδη, τον Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, ο οποίος παρουσίασε την καινοτόμο περίπτωση της «Φάρμας της Γιαγιάς» στον κτηνοτροφικό τομέα, καθώς και την Ιωάννα Λιβάνου με την παρουσίαση του προϊόντος PYAR Colostrum.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση και στρογγυλό τραπέζι, με συντονιστή τον Σπύρο Παπασπύρου, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος της εκδήλωσης, ήταν η ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων και εφαρμογών της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ θεσμικών φορέων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

