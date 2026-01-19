Πάτρα: Στρατηγικός ρόλος στον σχεδιασμό νέων ακτοπλοϊκών συνδέσεων με την Αίγυπτο -Σύμφωνο συνεργασίας ΟΛΠΑ με Pan Marine

Συνάντηση με αποστολή από το υπουργείο Μεταφορών της Αιγύπτου και την εταιρεία Pan Marine πραγματοποίησε στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Βασίλης Κικίλιας, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο Κάιρο και των διμερών επαφών με την αιγυπτιακή πολιτική ηγεσία.

Κεντρικό αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και, ειδικότερα, η ανάπτυξη νέων ακτοπλοϊκών συνδέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, με τον λιμένα της Πάτρας να βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών αναμένεται να υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με την Pan Marine, για τη διερεύνηση και ανάπτυξη ακτοπλοϊκής σύνδεσης ή συνδέσεων με αιγυπτιακούς λιμένες. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο της Πάτρας ως στρατηγικής πύλης διασύνδεσης της Ελλάδας με τη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο, τόσο σε επιβατικό όσο και σε εμπορευματικό επίπεδο.

Επικεφαλής της αιγυπτιακής αποστολής ήταν ο Υποναύαρχος Sherif Zakaria, εκπρόσωπος του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Μεταφορών της Αιγύπτου Kamel Al Wazir, ενώ συμμετείχαν στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και της εταιρείας Pan Marine, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Marwan El Shazly. Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος και ο Επιτετραμμένος της Αιγυπτιακής Πρεσβείας Amr Yousry.

Ο υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας – Αιγύπτου στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες, με ισχυρή παρουσία στη διεθνή ναυτιλία, μπορούν να αναπτύξουν νέους διαύλους μεταφορών που θα ενισχύσουν το εμπόριο, τον τουρισμό και τη γεωοικονομική τους θέση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, όπου υφίσταται στενή συνεργασία.

Κατά τη διήμερη τεχνική επίσκεψη στην Ελλάδα, η αιγυπτιακή αποστολή θα επισκεφθεί τους λιμένες Λαυρίου και Πατρών, με συναντήσεις με τις διοικήσεις των αντίστοιχων Οργανισμών Λιμένων, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Πάτρας στον συνολικό σχεδιασμό.

Τα αποτελέσματα των επαφών θα αποτελέσουν μέρος της θεματικής της 3ης Κοινής Επιτροπής Θαλασσίων Υποθέσεων Ελλάδας – Αιγύπτου, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τον Ιούνιο του 2026 στην Αλεξάνδρεια.

