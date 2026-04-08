Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ο Θοδωρής Βασιλόπουλος – Στο επίκεντρο η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής

Προγραμματισμένη επίσκεψη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών(λόφος Νυμφών, Θησείο), είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας σε θέματα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Θοδωρής Βασιλόπουλος.

Συναντήθηκε με τον Διευθυντή και Πρόεδρο του ΔΣ κ. Σπύρο Βασιλάκο και τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου κ. Βασίλη Αμοιρίδη.

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η συζήτηση για την εγκατάσταση και επιχειρησιακή λειτουργία, ενός δικτύου παρακολούθησης φυσικών φαινομένων και κλιματικών παραμέτρων(Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής), στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε σημεία ενδιαφέροντος, με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών φαινομένων και καταστροφών, καθώς και τον προσδιορισμό εξέλιξης του κλίματος τις επόμενες δεκαετίες, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειάς μας.

Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση, παραβρέθηκε και ο συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Νικολαος Δημάκης.

