Στο ΓΕΛ Ρίου το 1821 βγήκε από τα βιβλία και πέρασε μπροστά στα μάτια των μαθητών ΦΩΤΟ

Μια γιορτή με ζωντάνια, ιστορικό παλμό και ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών στήθηκε στο ΓΕΛ Ρίου για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Μέσα από κείμενα, τραγούδια, χορούς και μια ξεχωριστή αναπαράσταση, οι μαθητές έδωσαν δικό τους χρώμα στη μνήμη του 1821.

27 Μαρ. 2026 14:43
Pelop News

Με ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση και έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 η επετειακή εκδήλωση του Γενικού Λυκείου Ρίου Πατρών για την 25η Μαρτίου, σε μια διοργάνωση που επιχείρησε να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στο πνεύμα και στα πρόσωπα της Ελληνικής Επανάστασης.

Η σχολική γιορτή περιλάμβανε αφηγήσεις, λογοτεχνικά αποσπάσματα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς, μέσα από ένα πρόγραμμα που ανέδειξε βασικές έννοιες του Αγώνα, όπως η ελευθερία, η αυτοθυσία και η εθνική συνείδηση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν ενεργά σε όλη την παρουσίαση, δίνοντας στην εκδήλωση χαρακτήρα ουσιαστικό και όχι τυπικό.

Ξεχωριστή στιγμή της γιορτής αποτέλεσε η αναπαράσταση Σουλιωτών, η οποία κέρδισε το ενδιαφέρον όσων παρακολούθησαν την εκδήλωση. Ο μαθητής Γιάννης Κριμπάς και η μαθήτρια Μαρία Αποστολάκη εμφανίστηκαν ως μορφές του Αγώνα, φορώντας αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές και φέροντας γνήσιο οπλισμό από το ιστορικό αρχείο «Ευγενίας και Αντώνη Σκιαθά».

Την παρουσίαση τίμησαν με την παρουσία τους η Σχολική Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης Ιωάννα Χαρδαλούπα, καθώς και η Άννα Στράτου και ο Αντώνης Σκιαθάς από το ιστορικό άγημα «Παναγιώτης Καραντζάς», οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην πραγματοποίηση της αναπαράστασης. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να δείξουν στους μαθητές στοιχεία από τη διαδικασία ένδυσης, αλλά και τον τρόπο χρήσης του οπλισμού, δίνοντας στην εκδήλωση ακόμη πιο βιωματικό χαρακτήρα.

Η οργάνωση της γιορτής έγινε με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών κ. Παλαιολόγου και κ. Παρασκευιώτου, ενώ σημαντική ήταν η συμμετοχή των ίδιων των μαθητών σε όλα τα επίπεδα της προετοιμασίας και της παρουσίασης. Από την ανάγνωση κειμένων και τη χορωδία μέχρι τους χορούς και την τεχνική υποστήριξη, οι μαθητές συνέβαλαν με συνέπεια και συνεργασία στην επιτυχία της δράσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις του σχολείου, με στόχο η ιστορική γνώση να μη μένει μόνο στη θεωρία, αλλά να αποκτά ουσία μέσα από τη συμμετοχή και την εμπειρία. Αυτό ακριβώς το στοιχείο ανέδειξε και η διευθύντρια του σχολείου, Μίνα Π. Πετροπούλου, η οποία σημείωσε ότι ζητούμενο είναι οι μαθητές να μη γνωρίζουν την ιστορία μόνο μέσα από τα βιβλία, αλλά να τη ζουν στην πράξη. Όπως υπογράμμισε, όταν η γνώση συνδέεται με την εμπειρία, αποκτά βάθος και διάρκεια, και τότε η ιστορία γίνεται πραγματικά δική τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ