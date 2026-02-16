Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων νεογέννητα δίδυμα 17 ημερών από το Αγρίνιο

Διακομιδή μετά από επιπλοκές ίωσης και αναπνευστικά προβλήματα

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων νεογέννητα δίδυμα 17 ημερών από το Αγρίνιο
16 Φεβ. 2026 13:58
Pelop News

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα μεταφέρθηκαν την Κυριακή το απόγευμα δύο νεογέννητα δίδυμα, ηλικίας μόλις 17 ημερών, από το Αγρίνιο, έπειτα από επιπλοκές που παρουσίασαν λόγω ίωσης.

Αρχικά, τα βρέφη διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα που προκάλεσαν ανησυχία στους γονείς και στους θεράποντες ιατρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου sinidisi.gr, οι γιατροί έκριναν ότι απαιτείται περαιτέρω εξειδικευμένη παρακολούθηση και φροντίδα σε παιδιατρική δομή με εμπειρία στη νοσηλεία νεογνών.

Έτσι, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή τους στο Καραμανδάνειο, το οποίο αποτελεί το βασικό παιδιατρικό νοσηλευτικό ίδρυμα της Δυτικής Ελλάδας και διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών σε τόσο μικρή ηλικία.

Διαρκής αξιολόγηση της κατάστασης

Η κατάσταση της υγείας των δύο νεογέννητων αξιολογείται συνεχώς από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τα βρέφη παραμένουν νοσηλευόμενα, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την αναπνευστική τους λειτουργία και τη γενικότερη κλινική εικόνα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα παραμείνουν στο νοσοκομείο έως ότου η πορεία της υγείας τους σταθεροποιηθεί πλήρως και δοθεί το «πράσινο φως» για την επιστροφή τους στο σπίτι.

