Στο «κόκκινο» άνοιξε σήμερα η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Διακριτές απώλειες καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης όλων των ευρωπαϊκών αγορών, εν μέσω επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος.

Οι απώλειες που καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές συντελούνται εν μέσω ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο και της υποχώρησης των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη FED.

Στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης Τιμών των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.025,01 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,48%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,93 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,60%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,88%.

Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,19%), της Εθνικής (-3,05%), της Optima Bank (-2,77%), της ΕΥΔΑΠ (-2,56%), της Πειραιώς (-2,42%) και της Alpha Bank (-2,16%).

Ανοδικά κινούνται 11 μετοχές, 77 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

