Στο «κόκκινο» για τρίτη μέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών – Σωρευτικές απώλειες άνω του 4%

Σε τροχιά διόρθωσης παρέμεινε για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει σωρευτικές απώλειες -4,34% και να υποχωρεί στη «ζώνη» των 2.250 μονάδων, διευρύνοντας την απόσταση από τα φετινά υψηλά των 2.400+ μονάδων.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης (17/2), ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.253,06 μονάδες, σημειώνοντας πτώση -1,14% ή 26,04 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.248,41 μονάδων. Το υψηλό διαμορφώθηκε στις 2.288,88 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 21 Ιανουαρίου, ενώ η απόδοση της αγοράς από την αρχή του 2026 παραμένει θετική στο +6,24%.

Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν και πάλι στο στόχαστρο των ρευστοποιήσεων, στο πλαίσιο κατοχύρωσης κερδών (profit taking), παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να ηγούνται της φετινής ανόδου με κέρδη περίπου +11%.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν, μεταξύ άλλων, η Εθνική Τράπεζα, η Titan, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Aegean Airlines, η ElvalHalcor και η ΑΒΑΞ.

Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ στα 54 ευρώ, αγγίζοντας κεφαλαιοποίηση-ορόσημο 20 δισ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε σε υψηλό 3,5 ετών, πλησιάζοντας τα 8 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο τα εταιρικά αποτελέσματα

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στα εταιρικά μεγέθη. Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, τα ετήσια αποτελέσματα χρήσης 2025 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ στις 3 Μαρτίου θα πραγματοποιήσει investor update στην Αθήνα.

Αύριο μετά το κλείσιμο της αγοράς ανακοινώνει αποτελέσματα και η ΕΧΑΕ. Παράλληλα, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου αναμένονται τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών του FTSE (FTSE All World Semi-Annual Index Review), με τις όποιες αλλαγές να τίθενται σε ισχύ μετά τη συνεδρίαση της 20ής Μαρτίου.

Μικτές τάσεις στο εξωτερικό

Στη Wall Street οι επενδυτές επέστρεψαν μετά την αργία της Ημέρας των Προέδρων (Presidents’ Day), με τους βασικούς δείκτες να κινούνται πτωτικά (-0,3% έως -1%). Ο Dow Jones και ο S&P 500 κατέγραψαν τέταρτη πτωτική εβδομάδα στις τελευταίες πέντε, ενώ ο Nasdaq συμπλήρωσε πέντε συνεχόμενες αρνητικές εβδομάδες, στο χειρότερο σερί από το 2022, εν μέσω ανησυχιών για τις αναταράξεις που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορους κλάδους.

Αντίθετα, θετικό πρόσημο καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,1%, ο FTSE 100 κατά +0,4%, ενώ ο DAX και ο CAC 40 κινούνται με ήπια άνοδο περίπου +0,3%.

Το διεθνές περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία και τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας για τις αγορές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



