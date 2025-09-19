Στο Κοτρώνι ο νέος χώρος για εξετάσεις δίκυκλων, τι αποκαλύπτει η «Π»

19 Σεπ. 2025 11:48
Pelop News

Αν και χρειάστηκε να περάσουν ορισμένοι μήνες, εν τούτοις πριν από λίγες μέρες έγινε ένα καθοριστικό βήμα ώστε να βρεθεί νέος και αξιοπρεπής χώρος στην Πάτρα για τη διεξαγωγή εξετάσεων υποψήφιων οδηγών δίκυκλων.

Η «Π», τον περασμένο Ιούνιο, είχε προχωρήσει σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, καταδεικνύοντας τις ακατάλληλες συνθήκες που επικρατούσαν στον ΒΙΟΠΑ Γλαύκου, υπό τις οποίες καλούνταν να δίνουν σε εξετάσεις οι υποψήφιοι οδηγοί δικύκλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από αυτοψίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διάφορους χώρους και σε συνεργασία με τη διοίκηση του Σωματείου Εκπαιδευτών Σχολών Οδήγησης, βρέθηκε τελικά το κατάλληλο σημείο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ο συγκεκριμένος χώρος, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Π», είναι ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και βρίσκεται στο Κοτρώνι, σε πολύ κοντινή απόσταση από τα γραφεία της, γεγονός που διευκολύνει τις διαδικασίες για την διαμόρφωσή του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων συνέταξε ενδεικτικό προϋπολογισμό για το αναφερόμενο έργο που αγγίζει τις 150.000 ευρώ. Το κονδύλι βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες και οι εργασίες θα ξεκινήσουν.

Σύμφωνα με το πλάνο, θα γίνει περίφραξη του χώρου, θα δημιουργηθούν χώροι υγιεινής, θα υπάρχει στεγασμένος χώρος αναμονής και ειδικός χώρος για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Τουτέστιν, ένας σύγχρονος χώρος που θα παρέχει πλήρη ασφάλεια, στους εκπαιδευτές, όσο και στους υποψήφιους οδηγούς δίκυκλων.

Η «Π» μίλησε με τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, ο οποίος κίνησε όλες τις διαδικασίες με αποτέλεσμα να βρεθεί ο χώρος που πληροί όλες τις προϋποθέσεις, ικανοποιώντας το δίκαιο αίτημα του σωματείου εκπαιδευτών οδήγησης. «Η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολιτών αποτελεί βασικό μας στόχο. Το αίτημα του σωματείου σχολών οδηγών για εξεύρεση και διαμόρφωση χώρου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων οδηγών δικύκλων θα γίνει πράξη.

Επειτα από αρκετές ενέργειες και συζητήσεις και τη σημαντική συμβολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων και της Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών βρέθηκε ο κατάλληλος χώρος. Ακολούθως, με τις ανάλογες πιέσεις προς την Πολιτεία εξασφαλίσαμε και το απαραίτητο χρηματικό ποσό» τόνισε ο κ. Ζαΐμης.

 
