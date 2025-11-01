Στο λιμάνι του Πειραιά «δέσαν» οι μηχανότρατες: Διαμαρτυρία των αλιέων για τα θαλάσσια πάρκα

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον νέο σχεδιασμό των εθνικών θαλάσσιων πάρκων, που όπως υποστηρίζουν θα περιορίσει δραματικά τα σημεία όπου μπορούν να ψαρεύουν, περίπου 50 μηχανότρατες αγκυροβόλησαν από τα ξημερώματα του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά. Οι επαγγελματίες αλιείς, με πανό και συνθήματα, ζητούν συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς, προειδοποιώντας για «κίνδυνο αφανισμού» του κλάδου.

Ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου “Αιγαίο”, Βαγγέλης Αραπάκης, σημείωσε ότι οι αλιείς δεν αντιτίθενται στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά «στην πλήρη απομάκρυνση της επαγγελματικής αλιείας μέσα από τα πάρκα». Όπως είπε, «σήμερα η αλίευση με μηχανότρατα απαγορεύεται ήδη στο 57% των θαλάσσιων περιοχών και με τον νέο σχεδιασμό το ποσοστό θα φτάσει στο 87%».

Οι τουρκικές προκλήσεις και η πίεση στο Αιγαίο

Ο κ. Αραπάκης έκανε λόγο για ανεξέλεγκτη παρουσία τουρκικών αλιευτικών στα ανατολικά νησιά, καταγγέλλοντας ότι «σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν έως και 300 μέτρα από τις ελληνικές ακτές, προκαλώντας ζημιές στα ελληνικά παράκτια σκάφη».

Οι Έλληνες αλιείς ζητούν να υπάρξει ίση εφαρμογή της νομοθεσίας και σαφές πλαίσιο προστασίας για τον επαγγελματικό στόλο, πριν τεθεί σε ισχύ ο σχεδιασμός των πάρκων.

Διαβουλεύσεις με τα Υπουργεία

Εκπρόσωποι των αλιέων αναμένεται να συναντηθούν με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, Βαγγέλη Κυριαζόπουλο, και τον γγ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρο Βαρελίδη, προκειμένου να καταθέσουν τα αιτήματά τους. Μέχρι τότε, οι μηχανότρατες θα παραμείνουν στο λιμάνι του Πειραιά, σε ένδειξη αποφασιστικότητας να υπερασπιστούν –όπως λένε– «την επιβίωση της επαγγελματικής αλιείας στο Αιγαίο».

