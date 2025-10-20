Στο Λουξεμβούργο οι ΥΠΕΞ της ΕΕ για Γάζα και Ουκρανία – Παρών ο Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στην ειρήνη»

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών συζητούν για τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, την ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα, αλλά και τις σχέσεις της Ε.Ε. με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, υπογράμμισε ότι «η ατζέντα του Συμβουλίου βρίσκεται στην αιχμή των γεωπολιτικών εξελίξεων» και αναφέρθηκε στη σημασία της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. «Η προσοχή όλων μας είναι στραμμένη στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης στη Γάζα, ώστε να κυλήσει ομαλά η διαδικασία για μια βιώσιμη ειρήνη και να περάσουμε στη δεύτερη φάση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την ελληνική παρουσία στη Διάσκεψη του Σαρμ Ελ Σέιχ, καθώς και για τη συνάντησή του με την Παλαιστίνια υπουργό, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει τόσο στην ανασυγκρότηση της Γάζας όσο και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε ότι η Ελλάδα «είναι παρούσα και στο πλευρό της Ουκρανίας» και στηρίζει κάθε ειρηνευτική διαδικασία που μπορεί να τερματίσει τον πολύχρονο και αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη ενίσχυσης της διαπεριφερειακής συνδεσιμότητας, επισημαίνοντας πως «είναι η εποχή των συνδέσεων και των συνεργασιών», ενώ έκανε ειδική αναφορά στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, τη Μαύρη Θάλασσα και την Κεντρική Ασία ως περιοχές-κλειδιά για την επέκταση του γεωπολιτικού αποτυπώματος της Ευρώπης.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης αναμένεται να έχει επαφές με ομολόγους του εκτός Ε.Ε., μεταξύ των οποίων οι υπουργοί Εξωτερικών της Αρμενίας, της Μολδαβίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας, με στόχο –όπως ανέφερε– «να δούμε το μέλλον με όραμα, μακριά από διχόνοιες που μόνο καταστροφικά αποτελέσματα φέρνουν».

