Στο MadWalk 2022 οι Πατρινοί Alcatrash – ΦΩΤΟ

To MadWalk 2022 by Serkova-The Fashion Music Project, το μεγαλύτερο fashion event στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στο TAE KWON DO παρουσία κοινού. Την εκδήλωση παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία η Μαριέττα Χρουσαλά.

Τη βραδιά άνοιξε ο DJ Αντώνης Δημητριάδης δίνοντας τον παλμό με ένα δυναμικό set. Ωστόσο μεταξύ άλλων καλλιτεχνών στη σκηνή βρέθηκαν οι δικοί μας Alcatrash μαζί με το αγαπημένο δανέζικο brand, Jack & Jones.

Οι Alcatrash έδωσαν μια ακόμη ευχάριστη νότα στο red carpet του σόου και όπως ήταν λογικό ρωτήθηκαν από τους δημοσιογράφους και για το τηλεοπτικό μέλλον του Νίκου Μουτσινά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τo MadWalk 2022 που θα μεταδοθεί αποκλειστικά από το Μega άλλαξε τελευταία στιγμή την ημέρα προβολής του για τις 22 Δεκεμβρίου στις 22:50 αντί για τις 23 Δεκεμβρίου που είχε αρχικά προγραμματιστεί λόγω του live τελικού του GNTM που θα μεταδοθεί από το Star εκείνη την ημέρα.