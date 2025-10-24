Στο «μικροσκόπιο» η γέφυρα του Πείρου: Φθορές, φανάρια και ερωτήματα για την ασφάλεια

Σε καθεστώς εναλλάξ κυκλοφορίας, με φωτεινούς σηματοδότες στις δύο άκρες της, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η γέφυρα του Πείρου, λίγο έξω από τη ΒΙΠΕ Πατρών, καθώς έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακά μέτρα για λόγους ασφάλειας. Η εικόνα κάτω από τη γέφυρα προκαλεί ανησυχία: σε αρκετά σημεία είναι εμφανείς οι φθορές του μπετόν, με τον οπλισμό να προεξέχει λόγω διάβρωσης και πολυετούς καταπόνησης.

Η συγκεκριμένη γέφυρα αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη μετακίνηση δεκάδων βαρέων οχημάτων που εξυπηρετούν καθημερινά τις επιχειρήσεις της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών. Οι οδηγοί και οι επαγγελματίες εκφράζουν έντονη ανησυχία, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς –την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το υπουργείο Υποδομών– να διασφαλίσουν άμεσα ότι η διέλευση, ειδικά για τα φορτηγά, παραμένει απολύτως ασφαλής.

Να σημειωθεί ότι η γέφυρα του Πείρου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας «Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», που υλοποιείται από τις εταιρείες ΟΤΕ, Globitel και ΤΕΡΝΑ. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ για όλη τη χώρα, προβλέπει την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης της δομικής υγείας γεφυρών σε πραγματικό χρόνο, μέσω αισθητήρων και εξειδικευμένου λογισμικού.

Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν ενταχθεί 20 γέφυρες στο πρόγραμμα παρακολούθησης και μια από αυτές, είναι η γέφυρα του Πείρου. Στην Αχαΐα παρακολουθούνται ακόμα η γέφυρα Κερυνίτη στην Αιγιάλεια, καθώς και μία ακόμη στην επαρχιακή οδό Χαλανδρίτσα–Καλάβρυτα.

Το έργο επιτρέπει τη συνεχή και αυτόματη αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας των γεφυρών, προσφέροντας άμεση πληροφόρηση στους μηχανικούς για πιθανά προβλήματα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις της περιοχής ζητούν να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα και επίσημη τεχνική εκτίμηση για τη γέφυρα του Πείρου, πριν προκύψει κάποιο απρόοπτο.

Το ερώτημα παραμένει: είναι σήμερα ασφαλής η διέλευση βαρέων οχημάτων από τη γέφυρα; Οι τοπικοί φορείς καλούνται να δώσουν σαφή και τεκμηριωμένη απάντηση, προτού η φθορά μετατραπεί σε πραγματικό κίνδυνο.

