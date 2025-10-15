Στο Νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης 14/10/2025, ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομέιο Ευαγγελισμός.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρα νεαρού θύματος της τραγωδίας του σιδηροδομικού δυστυχημάτος στα Τέμπη που πραγματοποιήσε πολυήμερη απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε ζάλη και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 23:49 για να τον παραλάβει, ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα.

Διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις, οι οποίες έως τώρα δεν έχουν κάτι δείξει κάτι ανησυχητικό.

