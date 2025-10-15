Στο Νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι, μετά την πολυήμερη απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Στο Νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι
15 Οκτ. 2025 8:42
Pelop News

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης 14/10/2025, ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομέιο Ευαγγελισμός.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρα νεαρού θύματος της τραγωδίας του σιδηροδομικού δυστυχημάτος στα Τέμπη που πραγματοποιήσε πολυήμερη απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε ζάλη και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 23:49 για να τον παραλάβει, ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα.

Διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις, οι οποίες έως τώρα δεν έχουν κάτι δείξει κάτι ανησυχητικό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:02 Πάτρα: Σάλος από την απρόκλητη επίθεση Αγγελόπουλου στον δημοσιογράφο της «Π» Παναγιώτη Ρηγόπουλο
9:57 Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αλληλοκατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες, το τρίτο πρόσωπο «κλειδί»
9:48 Χατζηδάκης για Μέση Ανατολή: Η Ελλάδα είναι αξιόπιστος συνομιλητής με όλες τις πλευρές
9:42 Τέξας: Μια παραγγελία τους έφερε στα χέρια, άγρια συμπλοκή ΒΙΝΤΕΟ
9:42 Τσιάρας για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα της OLAF
9:33 Χρυσός: Νέο ράλι τιμών, πόσο έφτασε
9:30 Το σουβλάκι ο «εκλεκτός» μεζές, πότε αναμένεται να μειωθεί η τιμή του και πόσο
9:26 ΒΙΝΤΕΟ Κάνσας: Απαγωγή 35χρονης από τον σύντροφό της
9:20 Ουκρανία: Μαζική εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων της Κούπιανσκ
9:12 «Ρολά» κατεβάει το MTV στην Ευρώπη, τι θα γίνει με την Αμερική
9:05 Ινδονησία: Νέα ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, τέφρα 10 χιλιομέτρων ΒΙΝΤΕΟ
9:03 σπιράλ: Η βία έχει φωλιάσει στην πόλη και σε κάθε ευκαιρία δείχνει το πρόσωπό της
8:59 Πάτρα: Το «Καπλάνι της Βιτρίνας» την Κυριακή 19/10
8:53 Θεσσαλονίκη: Γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από τα ΚΕΠ Νεάπολης – Συκεών
8:45 Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το πρόγραμμα
8:42 Στο Νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι
8:35 Τροχαίο στην Αττική Οδό, σύγκρουση αστικού λεωφορείου με φορτηγό
8:33 ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση σχολαζουσών κληρονομιών, στόχος η αξιοποίηση υπέρ του Δημοσίου
8:26 Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Το τηλεφώνημα-κλειδί και το ενδεχόμενο τρίτου προσώπου
8:15 Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα της Ράφα, τι περιλαμβάνει δεύτερο στάδιο του σχεδίου Τραμπ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ