Στο Νοσοκομείο Βόλου δημοτικός σύμβουλος μετά από επεισόδιο στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Στέλιος Λημνιός, μετά από επεισόδιο που, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, σημειώθηκε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και περιλάμβανε σωματική επίθεση σε βάρος του.

Στο Νοσοκομείο Βόλου δημοτικός σύμβουλος μετά από επεισόδιο στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ
16 Δεκ. 2025 14:36
Pelop News

Ο δημοτικός σύμβουλος Βόλου και μέλος της αντιπολίτευσης, Στέλιος Λημνιός, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου, μετά από επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ).

Όπως ανέφερε ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μετέβη στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ προκειμένου να καταθέσει αναφορά, υπό την ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, έξω από το γραφείο της γραμματείας τον σταμάτησαν δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής Αρχής, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ Αργύρης Κοπάνας, ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Καπουρνιώτης και ο αντιδήμαρχος Χρήστος Στεφόπουλος.

Ο κ. Λημνιός κατήγγειλε ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση και στη συνέχεια, όπως ισχυρίζεται, χτυπήθηκε από τον κ. Στεφόπουλο. «Με σταμάτησαν, μου έκλεισαν τον διάδρομο και άρχισαν να με βρίζουν. Ξαφνικά άρχισε να με χτυπάει ο Στεφόπουλος με χαστούκια. Έπεσα κάτω και όταν προσπάθησα να σηκωθώ, με κρατούσαν ο Κοπάνας και ο Καπουρνιώτης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και επρόκειτο να πραγματοποιήσει αξονική τομογραφία. Ο ίδιος δήλωσε ότι προτίθεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος του κ. Στεφόπουλου.

Σε ερώτηση για την ύπαρξη μαρτύρων, ο κ. Λημνιός ανέφερε ότι στον χώρο βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση η γραμματέας της ΔΕΥΑΜΒ, Έλενα Καραπάνου, καθώς και ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης, Κώστας Γανωτής.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση συνέντευξης Τύπου που είχε παραχωρήσει στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:33 Κυψέλη: Κακουργηματικη δίωξη στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της
16:24 Χαλάνδρι: Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Κατρίνη και τον φίλο του – Αφέθηκαν ελεύθεροι
16:15 Πάτρα: Νεκρή 69χρονη γυναίκα στο σπίτι της στα Μποζαΐτικα
16:12 Σοφία Μουτίδου μετά τον τσακωμό με τον Αχιλλέα Μπέο: Μου στέλνει ο κόσμος ότι με διασύρουν στα κανάλια
16:04 Διήμερο ενημερωτικών ημερίδων: «Από το Σχολείο στην Κοινωνία: Ο κύκλος της βίας και οι δρόμοι της πρόληψης» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:01 Η γυναικεία μορφή ως εσωτερικό τοπίο: Η έκθεση «morphe» του Νικόλα Γερασιμόπουλου στο Ciel
15:48 Παρασκευαΐδης κατά ηγεσίας ΠΑΣΟΚ: «Ο Δουδωνής έρχεται αλεξιπτωτιστής γιατί τον θέλει ο πρόεδρος»
15:40 Σάλος σε λύκειο στο Αιγάλεω: Μαθητές κατήγγειλαν πως καθηγήτρια τους έβαλε να δουν επεισόδιο του Black Mirror
15:32 Δικαστική νίκη του Εμπαπέ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν: Τεράστιο το πόσο που πρέπει να πληρωθεί
15:24 Ο διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα ήρθε στην Πάτρα
15:23 Ο Παναθηναϊκός Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα με δώρο βιβλίο του Ολυμπιακού!
15:16 Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε 15 μηχανήματα παιδικών παιχνιδιών στο Αίγιο
15:08 Καύση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών
15:00 Πρωτοποριακό πρόγραμμα εφαρμόζει το ΠΓΝΠ: Νοσηλεία στο σπίτι – Ξεκινάει πνευμονολογική φροντίδα για 120 ασθενείς
14:56 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και η μητέρα του φερόμενου αρχηγού
14:52 Υπόθεση-μαμούθ κοκαΐνης: Προθεσμία για απολογία έλαβαν ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι συγκατηγορούμενοί του
14:49 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ερευνάται αυτοκτονία νεαρού για πιθανή σύνδεση με την υπόθεση
14:46 Πάτρα: Κυκλοφορούσαν μέρα μεσημέρι με ναρκωτικά – Τους έπιασαν σε έλεγχο
14:40 Δημοσκόπηση GPO: Πλειοψηφία υπέρ πρόωρων εκλογών το 2026 – Αλλάζει το κλίμα στο εκλογικό σώμα
14:37 Επιμελητήριο Αχαΐας – Παπαχριστόπουλος: «Η στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι αναγκαιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ