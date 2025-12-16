Στο Νοσοκομείο Βόλου δημοτικός σύμβουλος μετά από επεισόδιο στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ

Ο δημοτικός σύμβουλος Βόλου και μέλος της αντιπολίτευσης, Στέλιος Λημνιός, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου, μετά από επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ).

Όπως ανέφερε ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μετέβη στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ προκειμένου να καταθέσει αναφορά, υπό την ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, έξω από το γραφείο της γραμματείας τον σταμάτησαν δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής Αρχής, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ Αργύρης Κοπάνας, ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Καπουρνιώτης και ο αντιδήμαρχος Χρήστος Στεφόπουλος.

Ο κ. Λημνιός κατήγγειλε ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση και στη συνέχεια, όπως ισχυρίζεται, χτυπήθηκε από τον κ. Στεφόπουλο. «Με σταμάτησαν, μου έκλεισαν τον διάδρομο και άρχισαν να με βρίζουν. Ξαφνικά άρχισε να με χτυπάει ο Στεφόπουλος με χαστούκια. Έπεσα κάτω και όταν προσπάθησα να σηκωθώ, με κρατούσαν ο Κοπάνας και ο Καπουρνιώτης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και επρόκειτο να πραγματοποιήσει αξονική τομογραφία. Ο ίδιος δήλωσε ότι προτίθεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος του κ. Στεφόπουλου.

Σε ερώτηση για την ύπαρξη μαρτύρων, ο κ. Λημνιός ανέφερε ότι στον χώρο βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση η γραμματέας της ΔΕΥΑΜΒ, Έλενα Καραπάνου, καθώς και ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης, Κώστας Γανωτής.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση συνέντευξης Τύπου που είχε παραχωρήσει στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



