Στο Παπαγεωργίου διασωληνωμένος ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ από το τροχαίο στη Ρουμανία

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης διακομίστηκε διασωληνωμένος, περίπου στις 13:30, ο τρίτος οπαδός του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε στις 27 Ιανουαρίου στη Ρουμανία.

Ο τραυματίας, ο οποίος συνοδεύεται από άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος, μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και αναμένεται να συνεχίσει τη νοσηλεία του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβληθεί σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες, καθώς και σε όποιες επιπλέον εξετάσεις κριθούν απαραίτητες από τους θεράποντες ιατρούς, ώστε να του παρασχεθεί η απαιτούμενη ιατρική φροντίδα.

Λόγω της ιδιαίτερα σοβαρής κατάστασης της υγείας του, ο τραυματίας νοσηλευόταν μέχρι σήμερα σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα και δεν είχε καταστεί δυνατή η μεταφορά του στην Ελλάδα μαζί με τους άλλους δύο τραυματίες – έναν 20χρονο και έναν 27χρονο – οι οποίοι είχαν διακομιστεί την περασμένη εβδομάδα στο ίδιο νοσοκομείο. Από τους δύο, ο ένας έχει ήδη λάβει εξιτήριο.

Η σημερινή αεροδιακομιδή, όπως και εκείνη της προηγούμενης εβδομάδας, πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, το οποίο προσγειώθηκε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Από εκεί, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

