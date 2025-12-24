Στο Παρά Πέντε: Οταν η Ντάλια έμαθε για τα capital controls – Η τρομερή σκηνή του επετειακού επεισοδίου

Η συγκεκριμένη σκηνή που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου προκάλεσε πολύ γέλιο στους τηλεθεατές και σχολιάστηκε στο X αφού η ζάπλουτη κληρονόμος Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου αδυνατούσε να κατανοήσει ότι μπορούσε να πάρει μόλις τρία «μπλε» -όπως έλεγε τα χαρτονομίσματα των 20 ευρώ, ενώ εκείνη ήθελε ένα πακετάκι «πράσινα».

Στο Παρά Πέντε: Οταν η Ντάλια έμαθε για τα capital controls - Η τρομερή σκηνή του επετειακού επεισοδίου
24 Δεκ. 2025 17:24
Pelop News

Μια νέα χιουμοριστική σκηνή προβλήθηκε στο επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» με τη Σμαράγδα Καρύδη στον ρόλο της «Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου» να μεταφέρεται στο 2015, όταν επιβλήθηκαν τα capital controls στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη σκηνή που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου προκάλεσε πολύ γέλιο στους τηλεθεατές και σχολιάστηκε στο X αφού η ζάπλουτη κληρονόμος Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου αδυνατούσε να κατανοήσει ότι μπορούσε να πάρει μόλις τρία «μπλε» -όπως έλεγε τα χαρτονομίσματα των 20 ευρώ, ενώ εκείνη ήθελε ένα πακετάκι «πράσινα».

Η «Ντάλια» ακούγεται να μιλάει για «καρτελάκι», εννοώντας την κάρτα των αναλήψεων και για «σπιτάκι», αναφερόμενη στο ΑΤΜ. Έτσι, ακούγεται να δηλώνει στον συνεργάτη της, Αλέξη «πάω στα παιδιά, αλλά πρώτα θα περάσω από το σπιτάκι να σηκώσω ένα πακετάκι πράσινα».

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας ξεκαρδιστικός διάλογος με την «Ντάλια» τον «Σπύρο» και τον «Φώτη» έξω από ένα ATM με την πρώτη να συγκλονίζεται όταν το μηχάνημα «έβγαλε τρία μπλε μόνο» και πρόσθεσε «το είχε πάθει και ο εκτυπωτής στο σπίτι μία φορά, είχε σκαλώσει και δεν μπορούσαν να βγουν τα υπόλοιπα».

Η κληρονόμος δεν σταμάτησε εκεί, προτείνοντας να βρουν κάποιο «κατσαβίδι» για να συνεχίσει τις αναλήψεις που ήθελε να κάνει. Η παρέα της παρακολουθούσε με απορία τις κινήσεις της, ενώ παράλληλα αναρωτιόταν πώς θα της έλεγαν ότι έπρεπε να προσαρμοστεί σε μία νέα πραγματικότητα, στην οποία οι τράπεζες της είχαν κρατήσει 7,4 δισ….

Δείτε το βίντεο

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:10 Προβλήματα και διακοπές ηλεκτροδότησης σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία
17:55 MEN’S LOBBY VIBE SESSIONS
17:50 Τη σορό του Λευτέρη Κακουλίδη μετέφεραν οι θρύλοι του ΝΟΠ Δημήτρης Μπιτσάκος, Μάκης Λυκούδης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ΦΩΤΟ
17:44 ΑΑΔΕ: Ερευνόνται 3.000 αγρότες για μαζικές εγγραφές και διαγραφές αγρών στο Ε9 μέσα στο 2025
17:32 Κίνα: Σπάνιους μετεωρίτες ανακάλυψε η αποστολή στην αθέατη πλευρά της Σελήνης
17:24 Στο Παρά Πέντε: Οταν η Ντάλια έμαθε για τα capital controls – Η τρομερή σκηνή του επετειακού επεισοδίου
17:23 Ιδού το συλλεκτικό μετάλλιο του 14ου Ημιμαραθωνίου Αιγιάλειας
17:16 Γερμανία: Πτωχεύουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις – Ποιες κατηγορίες
17:08 Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις – Σκότωσαν στέλεχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας
17:00 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου – Ακυρώσεις και αλλαγές παραστάσεων
16:54 Αστέρια για τη ΝΕΠ στην καλλιτεχνική κολύμβηση
16:52 Ρωσία: Θέλει να κατασκευάσει πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη μέσα σε μια δεκαετία
16:44 Στην Ξάνθη η δεύτερη στρατιωτική παραγωγής drones: «Θα κατασκευάζονται 1.000 το μήνα» αποκάλυψε ο Δένδιας
16:36 Αγρίνιο: Συνελήφθη 74χρονος για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του
16:34 Καιρός: Μουσκεμένα Χριστούγεννα σχεδόν σε όλη τη χώρα – Αναλυτικά η πρόγνωση
16:28 Παράταση για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
16:20 Βουτσινάς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Δίκαιος αγώνας, να προσέλθουν στο διάλογο»
16:12 Καφές: Ένα φλιτζάνι την ημέρα μειώνει έναν σημαντικό κίνδυνο 
16:04 Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία – Πώς να πληρώσετε με τον μήνα
15:56 Λιβύη – Θρήνος με τον θάνατο του στρατηγού αλ Χαντάντ: «Πάλεψε για την εθνική συμφιλίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ