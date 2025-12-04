Στο πλευρό των αγροκτηνοτρόφων το Σωματείο Συνταξιούχων ΕΦΚΑ

Ανακοίνωση στήριξης του Σωματείου Συνταξιούχων (ΙΚΑ) ΕΦΚΑ Αχαΐας των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων.

Στο πλευρό των αγροκτηνοτρόφων το Σωματείο Συνταξιούχων ΕΦΚΑ
04 Δεκ. 2025 18:37
Το Σωματείο Συνταξιούχων (ΙΚΑ) ΕΦΚΑ «Αναγέννησ»,  χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις των αγροκτηνοτρόφων «που παλεύουν για την επιβίωσή τους».

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Κόντρα στην κυβερνητική πολιτική που τους τσακίζει τη ζωή καθημερινά, την καταστροφική ΚΑΠ της Ε.Ε., τα μονοπώλια που κλέβουν το κόπο τους και τα τρωκτικά των αστικών κομμάτων που ληστεύουν στην κυριολεξία τον μόχθο τους.

Αγωνίζονται να μείνουν στα χωράφια και στον τόπο τους, να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα για να ζήσουν οι οικογένειές τους και τα εγγόνια τους.

Στα μπλόκα των τρακτέρ, κόντρα στην άγρια κυβερνητική καταστολή και τις απειλές, τις επιθέσεις των ΜΑΤ, τα δακρυγόνα και τις συλλήψεις, την τρομοκρατία, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν πτοούνται. Δεν είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που κλείνουν τους δρόμους, τα τελωνεία, είναι η ίδια η κυβέρνηση με την πολιτική της που τους οδηγεί σε αφανισμό.

Ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων, στηρίζουν τον αγώνα τους.

Το σωματείο μας καλεί τα μέλη του, τους συνταξιούχους, να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους αγωνιζόμενους βιοπαλαιστές αγρότες – κτηνοτρόφους».

