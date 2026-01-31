Στο Πολύεδρο η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Φώτη Βλαστού «Άκρα»

Το νέο βιβλίο του Φώτη Βλαστού «Άκρα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Tetra, παρουσιάζεται την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Πολύεδρο, σε μια βραδιά συζήτησης γύρω από τη λογοτεχνία, την Ιστορία και τη σύγχρονη κουλτούρα της διαπραγμάτευσης.

Στο Πολύεδρο η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Φώτη Βλαστού «Άκρα»
31 Ιαν. 2026 15:24
Pelop News

Στο Πολύεδρο παρουσιάζεται την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 8:30 το βράδυ, το βιβλίο «Άκρα» του Φώτη Βλαστού, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Tetra. Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη Μάρω Γαλάνη — χορογράφο, performer, ποιήτρια και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών — με αφετηρία τη σύγχρονη κουλτούρα της διαπραγμάτευσης και τον τρόπο που αυτή αποτυπώνεται στη λογοτεχνία.

Το «Άκρα» μεταφέρει τον αναγνώστη στις αρχές του 14ου αιώνα, σε μια Ανατολική Μεσόγειο που μεταβάλλεται διαρκώς γεωπολιτικά. Μέσα από αλληλογραφίες ανθρώπων που δεν συναντήθηκαν ποτέ, ξεδιπλώνονται μυστικά, φιλοδοξίες και υπόγειες διαδρομές εξουσίας. Ένας Βενετός ευγενής, σχεδόν δόγης, φυλάσσει στο αρχείο του επιστολές από την Άκρα — ένα φράγκικο λιμάνι της Μέσης Ανατολής που έχει ήδη περάσει στα χέρια αλλόθρησκων στρατιών.

Σε έναν κόσμο όπου ανεμοδαρμένες γαλέρες διασχίζουν τα νερά της Μεσογείου μεταφέροντας πλούτη, προσδοκίες και συμφέροντα, το βιβλίο φωτίζει τις αθέατες σχέσεις ισχύος και τις ζωές ανθρώπων που αναλώνονται αναζητώντας την εύνοια των ισχυρών. Η αφήγηση κινείται ανάμεσα στην Ιστορία και τη μυθοπλασία, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές όψεις της εξουσίας, της συναλλαγής και της επιβίωσης.

Ο Φώτης Βλαστός γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Ιατρική. Στη Γαλλία, στο Παρίσι και στο Νανσύ, ήρθε σε επαφή με την αφήγηση και την επιστημολογία. Έργα μυθοπλασίας του όπως «Η ανατομία του κύματος» και «Αίτνα» έχουν κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Μικρή Άρκτος. Παράλληλα, διδάσκει μυθοπλασία και ασχολείται με την επιμέλεια λογοτεχνικών κειμένων.

Η παρουσίαση στο Πολύεδρο αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση για συζήτηση γύρω από τη λογοτεχνία, την ιστορική μνήμη και τις διαχρονικές μορφές διαπραγμάτευσης που συνεχίζουν να καθορίζουν τον σύγχρονο κόσμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 Συναγερμός με εξαφάνιση 12χρονου στη Νέα Ιωνία
17:24 Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 100.000 λαθραία τσιγάρα και πάνω από 11 κιλά καπνού
17:12 Βιολάντα ΑΕ : «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
17:00 Συστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πρόβλεψη για κακοκαιρία αύριο Κυριακή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες
16:48 Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα και κατεργασμένη κάνναβη
16:36 Τραγωδία στη Ρουμανία: Σε κλίμα οδύνης σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία οι κηδείες των 5 παλικαριών του ΠΑΟΚ
16:24 Η Ελλάδα το έκανε εύκολο, στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, 15-10 την Ιταλία
16:12 Αυτός είναι ο παίκτης που άφησε την τελευταία του πνοή στο παρκέ! Βαρύ πένθος στο Ελληνικό μπάσκετ
16:00 Σάλος στη Ρώμη: Αγγελάκι σε εκκλησία «μεταμορφώθηκε» σε Μελόνι μετά από συντήρηση
15:48 Στο «κόκκινο» ο καιρός: Επικίνδυνος όγκος βροχής και έντονα φαινόμενα από τα μεσάνυχτα ΧΑΡΤΕΣ
15:36 Συγκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας
15:24 Στο Πολύεδρο η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Φώτη Βλαστού «Άκρα»
15:12 Απόκριες στα Καλάβρυτα με 17 εκδηλώσεις σε τέσσερις περιοχές: Παρελάσεις, έθιμα και ξεφάντωμα έως την Καθαρά Δευτέρα
15:00 Παρουσίαση βιβλίου στο Πολύεδρο: «Αυτή, το Άτομο Μηδέν» της Γεωργίας Βεληβασάκη
14:56 Διπλές εκρήξεις στο νότιο Ιράν: Ζημιές στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και νεκρή τετραμελής οικογένεια στην Αχβάζ
14:48 Ναρκωτικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Εξάρθρωση κυκλώματος με τέσσερις συλλήψεις και… κιλά κάνναβης
14:36 Δήμας για το κυκλοφοριακό της Αττικής: Flyover στον Κηφισό, έργα-κόμβοι και σκέψεις για έξοδο επιχειρήσεων από την Αθήνα
14:24 Γραμμές Τέχνης – «Ουρανός Κλειδωμένος»: Η Ανδρομάχη μιλά για όλους τους αμάχους του πολέμου στη σκηνή της Πάτρας
14:21 Μεθυσμένος μπασκετμπολίστας της Α2 μπήκε με ΙΧ στις γραμμές του τρένου στο κέντρο της Αθήνας
14:13 Βλάβη στη γραμμή «100» για περίπου 20 λεπτά – Η ΕΛΑΣ απαντά σε σενάρια «μπλακ άουτ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ