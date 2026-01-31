Στο Πολύεδρο η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Φώτη Βλαστού «Άκρα»

Στο Πολύεδρο παρουσιάζεται την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 8:30 το βράδυ, το βιβλίο «Άκρα» του Φώτη Βλαστού, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Tetra. Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη Μάρω Γαλάνη — χορογράφο, performer, ποιήτρια και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών — με αφετηρία τη σύγχρονη κουλτούρα της διαπραγμάτευσης και τον τρόπο που αυτή αποτυπώνεται στη λογοτεχνία.

Το «Άκρα» μεταφέρει τον αναγνώστη στις αρχές του 14ου αιώνα, σε μια Ανατολική Μεσόγειο που μεταβάλλεται διαρκώς γεωπολιτικά. Μέσα από αλληλογραφίες ανθρώπων που δεν συναντήθηκαν ποτέ, ξεδιπλώνονται μυστικά, φιλοδοξίες και υπόγειες διαδρομές εξουσίας. Ένας Βενετός ευγενής, σχεδόν δόγης, φυλάσσει στο αρχείο του επιστολές από την Άκρα — ένα φράγκικο λιμάνι της Μέσης Ανατολής που έχει ήδη περάσει στα χέρια αλλόθρησκων στρατιών.

Σε έναν κόσμο όπου ανεμοδαρμένες γαλέρες διασχίζουν τα νερά της Μεσογείου μεταφέροντας πλούτη, προσδοκίες και συμφέροντα, το βιβλίο φωτίζει τις αθέατες σχέσεις ισχύος και τις ζωές ανθρώπων που αναλώνονται αναζητώντας την εύνοια των ισχυρών. Η αφήγηση κινείται ανάμεσα στην Ιστορία και τη μυθοπλασία, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές όψεις της εξουσίας, της συναλλαγής και της επιβίωσης.

Ο Φώτης Βλαστός γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Ιατρική. Στη Γαλλία, στο Παρίσι και στο Νανσύ, ήρθε σε επαφή με την αφήγηση και την επιστημολογία. Έργα μυθοπλασίας του όπως «Η ανατομία του κύματος» και «Αίτνα» έχουν κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Μικρή Άρκτος. Παράλληλα, διδάσκει μυθοπλασία και ασχολείται με την επιμέλεια λογοτεχνικών κειμένων.

Η παρουσίαση στο Πολύεδρο αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση για συζήτηση γύρω από τη λογοτεχνία, την ιστορική μνήμη και τις διαχρονικές μορφές διαπραγμάτευσης που συνεχίζουν να καθορίζουν τον σύγχρονο κόσμο.

