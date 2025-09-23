«Στο στόμα μου αυτό δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες;» επίθεση σε δημοσιογράφο της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Ένα επεισόδιο που προκάλεσε πολλά σχόλια είχαμε με «πρωταγωνίστρια» την 62χρονη από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο δίπλα στο σπίτι της. Επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του Star όταν της ζήτησε να κάνει δηλώσεις για την υπόθεση έξω από το σπίτι της.

«Μου έλεγε πως έχει πάει στην αδελφή της, στη Μάνδρα» μαρτυρίες που συγκλονίζουν για την 62χρονη

Όπως φαίνεται στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Star η κατηγορούμενη φαίνεται να πιάνει το χέρι της δημοσιογράφου και να το γυρνάει. Έτσι απέσπασε το μικρόφωνο και στη συνέχεια το πέταξε στο έδαφος.

Φορώντας μάσκα και κουκούλα διακρίνεται να προχωρά και σε λεκτική επίθεση, ενώ στη συνέχεια αποχωρεί και εισέρχεται στο σπίτι της. «Στο στόμα μου αυτό δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες; Ρώτησέ με ότι θες από απόσταση. Με εμποδίζετε να βγω από το αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει η 62χρονη στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο σημείο.

