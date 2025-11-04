Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ ο Θανάσης Παπαδόπουλος: Στο επίκεντρο τα ΕΛΤΑ και η έλλειψη πόρων για τη δημοτική οδοποιία

Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της Δυτικής Ελλάδας, με αιχμή τα Ταχυδρομικά Γραφεία – ΕΛΤΑ και τη δραματική έλλειψη χρηματοδότησης για τη δημοτική οδοποιία, θα θέσει ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Θανάσης Παπαδόπουλος, κατά την ομιλία του στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

04 Νοέ. 2025
Το θέμα που ανέκυψε με τα Ταχυδρομικά Γραφεία – ΕΛΤΑ αλλά και σειρά άλλων σημαντικών ζητημάτων όπως η έλλειψη πόρων για την δημοτική οδοποιία θα θέσει στην ομιλία του στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Το Συνέδριο της ΚΕΔΕ φέτος θα φιλοξενηθεί στην Αλεξανδρούπολη απ’ την Πέμπτη έως το Σάββατο 6 – 8 Νοεμβρίου.

Ο κ. Παπαδόπουλος θα μιλήσει το απόγευμα της πρώτης μέρας, μετά την παρέμβαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη και στην ομιλία του, μεταξύ άλλων και σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, θα περιγράψει την προβληματική κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι Δήμοι της χώρας, αποδυναμωμένοι από προσωπικό και αποψιλωμένοι από πόρους ενώ θ’ αναφερθεί και σε ζητήματα θεσμικού χαρακτήρα.

Για το δε ζήτημα της δημοτικής οδοποιίας θα υπογραμμιστεί η ανάγκη θέσπισης Ειδικού χρηματοδοτικού Προγράμματός απ’ το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Συνέδριο διοργανώνεται σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία για τον αυτοδιοικητικό θεσμό καθώς συμπίπτει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης και την προώθηση μιας συνολικής μεταρρύθμισης στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, κάτι που αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα της Κ.Ε.Δ.Ε.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα από θεματικές ενότητες όπως:

-Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

-Περιβάλλον, Ενέργεια, Απορρίμματα, Διαχείριση Υδάτων και Χωροταξία.

-Νησιωτικότητα – Ορεινότητα και Τουριστική Ανάπτυξη.

-Παρουσίαση μελέτης του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) για την παραβατικότητα των νέων.

-Προσφυγική κρίση και μεταναστευτικό.
