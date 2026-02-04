Στο τραπέζι ΗΠΑ – ΕΕ ο Κάθετος Διάδρομος: Παπασταύρου στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου

Σε διεθνή συνάντηση υψηλού επιπέδου, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου 2026 στις ΗΠΑ, αναμένεται να συμμετάσχει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη σύσκεψη συγκαλεί ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, με τη συμμετοχή των υπουργών Ενέργειας των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου και αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (04.02.2026) στον ΣΚΑΪ, πρόκειται για μια συνάντηση που αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδουν ΗΠΑ και Ευρώπη στη δημιουργία εναλλακτικών ενεργειακών διαδρομών, με στόχο την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Το 2025 περίπου 14-15 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου εισήλθαν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να σταματήσει αυτή τη ροή και αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται νέοι διάδρομοι. Η Ελλάδα, λόγω γεωγραφίας και υποδομών, μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργειακός κόμβος», σημείωσε.

Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη

Ο υπουργός ανέδειξε τον ρόλο της χώρας ως βασικής πύλης εισόδου αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι αυτό ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, αλλά έχει και απτά οφέλη για τους πολίτες.

Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι σε εισβολές και ενεργειακούς εκβιασμούς, έχοντας βιώσει η ίδια την εισβολή στην Κύπρος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άμεση αξιοποίηση κρίσιμων ελληνικών υποδομών, όπως:

ο τερματικός σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα,

η πλωτή μονάδα FSRU της Αλεξανδρούπολη,

καθώς και η επένδυση ύψους 75 εκατ. ευρώ στον σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου στον Αμπελάς Λάρισας, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 100 θέσεις εργασίας.

«Αυτά είναι έμμεσα αλλά απολύτως πραγματικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία», υπογράμμισε.

Υδρογονάνθρακες και Chevron

Αναφορά έκανε και στις εξελίξεις στον τομέα των υδρογονανθράκων, επισημαίνοντας ότι εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι τέσσερις σχετικές συμβάσεις για τη Chevron. Όπως είπε, εντός δύο εβδομάδων αναμένονται οι υπογραφές με τη HelleniQ Energy, ώστε οι συμφωνίες να κατατεθούν στη Βουλή.

«Στο δεύτερο μισό του 2026, από τον Σεπτέμβριο και μετά, ξεκινούν οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο Ιόνιο η ExxonMobil, σε συνεργασία με τη HelleniQ Energy, προχωρά με στόχο την πρώτη ερευνητική γεώτρηση το 2027.

Όπως τόνισε, τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών θα κρίνουν αν τα πιθανά κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, ανοίγοντας –εφόσον επιβεβαιωθούν– μια νέα προοπτική για τα δημόσια έσοδα και τη συνολική ενεργειακή στρατηγική της χώρας.

