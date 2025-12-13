Στο Βερολίνο ο απεσταλμένος Τραμπ: Πιέσεις στο Κίεβο για εδαφικές υποχωρήσεις και αντιδράσεις στην Ευρώπη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ στο Βερολίνο μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε μια νέα προσπάθεια να προωθήσει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς οι ΗΠΑ ζητούν από το Κίεβο να δεχθεί βαθιές εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Η επίσκεψη επιβεβαιώθηκε από υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ο Γουίτκοφ είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα στις αρχές του μήνα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον νέο γύρο συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι αναμενόταν ούτως ή άλλως να βρίσκεται τη Δευτέρα στο Βερολίνο για διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους ηγέτες, σε μια περίοδο όπου το αμερικανικό σχέδιο επιχειρείται να τροποποιηθεί από το Κίεβο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς θεωρείται εξαιρετικά ευνοϊκό προς τη Μόσχα.

Οι «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας

Οι διαπραγματεύσεις έχουν μπλοκάρει κυρίως στα εδαφικά ζητήματα. Η Ουκρανία καταγγέλλει ότι η αμερικανική πρόταση προβλέπει την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από τις περιοχές της επαρχίας Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχουν, ώστε να δημιουργηθεί εκεί μια αποστρατιωτικοποιημένη «ζώνη ελεύθερου εμπορίου». Σύμφωνα με το Κίεβο, η απαίτηση αυτή δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη υποχρέωση για τα ρωσικά στρατεύματα.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, επανέλαβε ότι πιστεύει πως η πρόταση μπορεί να λειτουργήσει, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Στο σχέδιο προβλέπεται επίσης ότι η Ρωσία θα αποσύρει τις δυνάμεις της από τις επαρχίες Σούμι, Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ, αλλά θα διατηρήσει τον έλεγχο σε Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Αναζητείται «ασφάλεια πριν από παραχωρήσεις»

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι χωρίς συγκεκριμένες «εγγυήσεις ασφαλείας» δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για εδαφικές υποχωρήσεις. Η γαλλική προεδρία επεσήμανε ότι προτεραιότητα αποτελεί η αποτροπή νέας ρωσικής επίθεσης σε περίπτωση συμφωνίας.

Παράλληλα, πηγή που μίλησε στο AFP ανέφερε πως το αμερικανικό σχέδιο περιλαμβάνει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 2027 —ένα χρονοδιάγραμμα που οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν με μεγάλη επιφύλαξη.

Ένας αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχολίασε χαρακτηριστικά: «Το 2027; Αυτό είναι μεθαύριο!», επισημαίνοντας ότι ακόμη και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις των ευρωπαϊκών θεσμών τοποθετούσαν την πιθανή ένταξη μετά το 2030.

Οι ευρωπαϊκές αντιστάσεις

Η ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας βρίσκεται ήδη σε αδιέξοδο εδώ και μήνες, κυρίως λόγω του δικαιώματος βέτο των κρατών-μελών. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει μπλοκάρει ουσιαστικά την πρόοδο, επιβραδύνοντας κάθε βήμα που απαιτεί ομοφωνία.

