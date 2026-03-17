Στο Βερολίνο ο Γεραπετρίτης, συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντάται σήμερα στο Βερολίνο με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και Ουκρανία και άλλα ευρωπαϊκά και διμερή ζητήματα.

17 Μαρ. 2026 8:28
Pelop News

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποιεί σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 επίσκεψη στο Βερολίνο, όπου θα έχει σειρά σημαντικών επαφών με Γερμανούς αξιωματούχους.

Κεντρική συνάντηση της ημέρας θα είναι αυτή με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ. Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και ευρωπαϊκά, διεθνή και διμερή θέματα. Στις 11:15 (ώρα Ελλάδος) θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί επίσης με:

  • τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Άρμιν Λάσετ (CDU),
  • τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας – Ελλάδας και Εντεταλμένο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για θέματα Θρησκευτικής Ελευθερίας Τόμας Ράχελ (CDU).

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει σε συζήτηση που διοργανώνει το Ίδρυμα Bertelsmann.

Η επίσκεψη εντάσσεται στην εντατικοποίηση των διμερών επαφών Ελλάδας – Γερμανίας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην Ευρώπη και διεθνώς.

