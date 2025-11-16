Στο Ζευγολατιό η βάση της σπείρας Ρομά που κατηγορείται για απάτες με λεία 35 εκατ. ευρώ!

Νέα στοιχεία για τη σπείρα Ρομά που φέρεται να εξαπάτησε πολίτες σε όλη την Ελλάδα.

Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο φερόμενος αρχηγός, φέρονται να παρίσταναν λογιστές, εμπόρους αυτοκινήτων, νομικούς συμβούλους και ακόμη και αστυνομικούς, για να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αυστηρή ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και κωδικούς. Τις απατεωνιές τους τις αποκαλούσαν «βάψιμο» και δρούσαν σε όλη τη χώρα, από την Αριδαία μέχρι τα Χανιά.

Το αρχηγείο τους βρισκόταν στο Ζευγολατιό Κορινθίας, ενώ επιχειρησιακά κέντρα υπήρχαν στην Αγία Βαρβάρα, στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι.

Σε ηχογραφημένες συνομιλίες που έχει στην διάθεση του το «Ε5», οι κατηγορούμενοι περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο δράσης τους. Ο φερόμενος αρχηγός καθοδηγούσε τις ενέργειες, δίνοντας εντολές για το πώς θα παρουσιαστούν οι συνεργοί ως αστυνομικοί ή υπάλληλοι εταιρειών ώστε να εισέλθουν σε σπίτια και να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.

Οι συνεργοί τους, που αποκαλούνταν «μουλάρια», εκτελούσαν τις εντολές και συγκέντρωναν τη λεία, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και ψεύτικους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μόνο τον Απρίλιο του 2025 η σπείρα φέρεται να απέσπασε πάνω από 14.500 ευρώ σε μια μόνο ημέρα, εξαπατώντας πολίτες σε Αριδαία, Θεσσαλονίκη και Χανιά.

Από το 2023, εκτιμάται ότι η δράση τους περιλαμβάνει πάνω από 5.000 απάτες με συνολικά κέρδη που ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάνω από 100 άτομα.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων υπογραμμίζουν ότι η συμμετοχή σε συνομιλίες ή σε ποινικά κολασίμες πράξεις δεν σημαίνει απαραίτητα συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος Δημοσθένης Όθωνας, «υπάρχουν πρόσωπα που δεν έχουν καμία γνώση για το τι πραγματικά συνέβη». Ο δικηγόρος Γιάννης Γλύκας προσθέτει ότι η ύπαρξη συνομιλιών δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής απόδειξη συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκεται όπως πρώτο αποκάλυψε το «Ε5», η ιδιαίτερα γνωστή Ελληνίδα αθλήτρια Στ. Μπ.. Πρόκειται για 37χρονη αθλήτρια με εντυπωσιακή πορεία στον πρωταθλητισμό: έχει κερδίσει πολλά μετάλλια, έχει ανέβει στο βάθρο μεγάλων διοργανώσεων και έχει συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι κάτοικος των βορείων προαστίων και η εμπλοκή της προκύπτει μέσα από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες του κυκλώματος που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η αθλήτρια φέρεται –σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία– να έχει υποστηρικτικό ρόλο προς την οργάνωση και κυρίως προς τον αδελφό της, ο οποίος επίσης κατηγορείται. Μάλιστα, ο αδελφός της φέρεται να έχει αναγνωριστεί από θύμα ως το άτομο που είχε αρπάξει τιμαλφή μέσα από σπίτι κατά τη διάρκεια μίας από τις απάτες.

Οι Αρχές τους αποδίδουν συμμετοχή στη νομιμοποίηση εσόδων, καθώς μεγάλο μέρος των χρημάτων που αποσπούσε η σπείρα μέσω τηλεφωνικών και διαδικτυακών απατών χρησιμοποιούνταν για την αγορά πολυτελών ακινήτων, ακριβών αυτοκινήτων και ακριβών ταξιδιών – μια προσπάθεια να καλυφθεί η παράνομη προέλευσή τους.

Ο αδερφός της έχει διαφύγει στην Λατινική Αμερική. Ο ίδιος είναι προπονητής τένις και οι πληροφορίες των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθήνας αναφέρουν ότι έχει διαφύγει σε χώρα της Λατινικής Αμερικής όπου κάνει …. διακοπές εδώ και καιρό.

Αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με την υπόθεση και είχαν γίνει «σκιά» του διαπίστωσαν ότι το καλοκαίρι «μοίρασε» τον χρόνο του στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, ξοδεύοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 37χρονη αθλήτρια αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη δράση της σπείρας. Υποστηρίζει πως δεν γνώριζε τις δραστηριότητες των συγκατηγορουμένων της, ενώ αναμένεται να δοθούν εξηγήσεις κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να συνεχιστούν οι αποκαλύψεις, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 100 άτομα και χιλιάδες περιστατικά απάτης σε όλη την Ελλάδα.

edolio5.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



